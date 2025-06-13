古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉移民開始收到離境通知

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)。（路透）

國土安全部12日證實，已經開始通知共計數十萬名古巴 、海地 、尼加拉瓜 、委內瑞拉公民，獲准在美國短期居留與工作的合法身分已遭撤銷(revoked)，必須離開美國。官員指出，通知是透過電子郵件發給當初以人道主義假釋計畫(humanitarian parole program)進入美國的古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉四國移民。

美聯社報導，前總統拜登任內推出「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)後，2022年10月以來累計53萬2000名古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉公民根據計畫進入美國。根據規定，古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉公民必須在美國找到財務擔保人(financial sponsor)，通過背景調查及安全審查之後，兩年時間可以在美合法居留與工作。

國土安全部發出的電郵通知上說，在美國合法居留與工作的許可都被撤銷，立即生效(effective immediately)。

電郵通知也說，在美國非法居留者應該主動離境，使用CBP Home手機應用程式完成手續，除了可以獲得旅遊協助，一旦確認返回祖國還可收到1000元獎金。

移民倡議團體對於川普政府對50多萬移民發出離境通知感到擔憂。

非營利組織「全球難民」(Global Refuge)主席維格納加(Krish O'Mara Vignarajah)說：「這是一個嚴重破壞穩定的決策。」她說，參加人道主義假釋計畫的都是遵守規定的民眾，通過背景安全調查、自行繳付旅費、取得工作許可，開始在美國建立生活。

美聯社報導，34歲古巴婦女薩莫拉(Zamora)2023年9月根據假釋計畫入境美國，現在雖然害怕遭到遣返，卻沒打算主動離開。要求姓氏保密的薩莫拉說，很擔心在兒子上學時遭到拘捕，也害怕回到古巴。

有線電視新聞網(CNN)報導，國土安全部根據參加假釋計畫者提出申請時填寫電郵地址發出通知。通知寫道，如果不願自行離開美國，將遭到拘留及驅逐。

通知上也說，工作許可(work permits)應歸還美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)。