抗議川普干涉遴選 傅布萊特獎學金全體董事辭職

傅布萊特獎學金名義上受國務院教育和文化事務局監督，但實際上獨立運作。其董事會全體12名成員11日宣布辭職，以抗議川普政府介入獎學金得主遴選。(美聯社)

在國際間享有盛名的傅布萊特獎學金(Fulbright Scholarship) ，由於不滿川普 政府介入獎學金得主的遴選， 董事會全體12名董事11日宣布辭職以表達抗議。

在網上發出的辭職聲明指出，川普政府篡奪了董事會的權力，拒絕頒發獎學金給「大量」已獲選中的人。此外，有1200名獲准來美進修的獎學金得主，仍在接受未經批准的審查，極有可能遭拒絕入境。

聲明又說，「董事會要求政府遵守法律，但政府一宜漠視有關要求，在此情況若繼續擔任董事，就有可能被視為我們認同非法行為合法化，這會損害這個歷史悠久項目的完整性，以及美國在海外的信譽。」

聲明指川普政府的干預，破壞了該獎學金計畫一直以來擇優錄取以及不受政治干預的做法。

在該委員會宣布辭職後，國務院一名高級官員發表聲明，稱該決定是「試圖破壞川普總統的政治噱頭」，聲明指，「如果相信這些成員會繼續對申請過程擁有最終決定權，尤其是在確定學術適合性和是否符合川普總統的行政命令時，這是荒謬的。」

傅布萊特獎學金是世界上規模最大、聲譽最高的國際交流計畫項目，在160個國家及地區運作，由阿肯色州聯邦參議員傅布萊特(J. William Fulbright)於1946年所創，受國務院教育和文化事務局監督，授予國際教育交流中成績優秀學生、學者、教師、專家、科學家和藝術家。

這個獎學金是以擇優獎勵，美國公民獲得後可到國外學習及展開科研工作，同樣其他國家的公民也可到美國來學習及研究，獎項得主是由國務院的無黨派工作人員經過一年的遴選過程選出。

獲獎者當中，至2019年已誕生60位諾貝爾獎得主、89位普利策獎(Pulitzer Prize)得主、75位麥克阿瑟獎金(MacArthur Fellows Program)得主及39名前任或現任政府首腦。

今年被川普政府取消獎學金的獲獎者，分別來自生物學、工程、醫學及歷史等領域。

12名董事認為，「川普政府這些做法不僅違反了章程，而且完全與傅布萊特的使命以及國會在章程中規定的價值觀(包括言論自由和學術自由)背道而馳」，「我們真誠希望國會、法院未來的傅布萊特董事會，能夠阻止政府試圖削弱、瓦解甚至取消這其中一個最受尊重及最有價值的項目」。