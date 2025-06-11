我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

「不要國王」抗議活動 川普生日當天全國50州串聯登場

記者顏伶如／即時報導

新聞周刊(Newsweek)11日報導，川普總統6月14日生日當天，全國各地將有抗議川普及川普政策的「不要國王」(No Kings)抗議活動串聯登場。

這場全國串聯行動是由倡議組織「50州50場抗議1個活動」（50protests，50states，one movement，The 50501 Movement)與多個團體共同籌畫，抗議時間就在6月14日華府閱兵的相同時段。今年6月14日是川普79歲生日，也是美國陸軍250周年紀念日以及國旗日(Flag Day)。

報導指出，全美各州州內不同城市在14日都有「不要國王」抗議活動，但主辦單位說，當天在華府並沒有安排抗議活動。

主辦單位表示，14日當天在費城的抗議活動與大遊行將是這次串聯行動亮點，主旨在於讓各界看到清楚對比，一邊是人民自行發起的運動，另一邊是花費昂貴、充滿浪費、違反美國價值的華府祝壽大遊行。

根據主辦單位公布資料，幾個主要城市14日都有「不要國王」抗議活動，包括鳳凰城、亞特蘭大、檀香山、芝加哥、底特律、拉斯維加斯、紐約市、曼菲斯、鹽湖城、西雅圖、聖地牙哥、波特蘭、密爾瓦基等。主辦單位表示，歡迎民眾參加已經安排好的抗議活動，或者另行籌畫抗議活動。

「不要國王」活動官網張貼聲明表示，6月14日是國旗日，川普則想把坦克車開上街道，還要在生日當天舉行一場專門為電視播出而舉辦的軍武展示，「這是一場想要展現實力的大場面活動，可是真正的力量並不在於華府擺拍，而是崛起於其他各地」。

聲明寫道：「與其允許這場祝壽遊行成為眾所矚目焦點，我們要拿出行動，讓其他地方的消息成為當天的主要新聞，也就是全國各地社區的人民團結起來，拒絕強人政治與貪污」。

川普5月間接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時表示，華府閱兵是為了慶祝國旗日，而不是自己的生日。

川普 華府 費城

上一則

美墨接近達成協議…50%鋼鐵關稅可望鬆綁

延伸閱讀

川普說對達成伊朗核協議信心減弱 油價跳漲

川普說對達成伊朗核協議信心減弱 油價跳漲
川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土
川普喊話：6/14華府閱兵若遇抗議 將強力應對

川普喊話：6/14華府閱兵若遇抗議 將強力應對
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）

健康活到85歲…「超級老人」長壽關鍵 醫師找到了

2025-06-05 02:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38

超人氣

更多 >
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫