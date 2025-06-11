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美墨接近達成協議…50%鋼鐵關稅可望鬆綁

編譯盧思綸／即時報導
知情人士透露，美國與墨西哥即將達成協議，可望取消美國對墨西哥的50%鋼鐵關稅。圖為墨西哥阿波達卡一名男子3月11日在一家金屬機械零件廠工作。路透
知情人士透露，美國與墨西哥即將達成協議，可望取消美國對墨西哥的50%鋼鐵關稅。圖為墨西哥阿波達卡一名男子3月11日在一家金屬機械零件廠工作。路透

彭博資訊報導，知情人士透露，美國與墨西哥即將達成協議，可望取消美國對墨西哥的50%鋼鐵關稅，但僅限於一定進口量之內。這次談判由商務部長盧特尼克主導，仍須美國總統川普點頭批准。

知情人士表示，目前尚未正式敲定協議。根據目前條款，美國買家進口墨西哥鋼鐵總量低於根據歷史貿易量設定的一定上限，即可享有免關稅待遇。

消息人士指出，這個新的上限將高於川普第一任內的類似協議；當時的協議並未設下固定數字，只是為了「防止激增」。

川普3日將鋼鋁關稅加倍，達50%，且自4日起正式生效。

根據美國商務部資料，美國2024年自墨西哥進口的鋼鐵約為320萬公噸，占美國鋼鐵總進口量的12%。在川普第一任期內的2019年，美墨曾達成一項協議，避免進口量超過2015至2017年間的平均水準。

白宮與墨西哥總統薛恩鮑姆均尚未回應置評。

美墨談判正值薛恩鮑姆極力與川普在移民和跨境毒品走私問題達成妥協，另外，七國集團（G7）即將在6月15日至17日於加拿大舉行峰會，屆時薛恩鮑姆和川普很可能會晤。

川普 墨西哥 關稅

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