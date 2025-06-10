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趕不上精神航空航班 23歲旅客發出假詐彈威脅致班機取消

記者張聲肇／即時報導
密西根州23歲居民羅賓遜5日趕不上精神航空的班機，打電話發出假詐彈威脅，導致航班取消。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
密西根州23歲居民羅賓遜5日趕不上精神航空的班機，打電話發出假詐彈威脅，導致航班取消。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

密西根州23歲居民羅賓遜(John Charles Robinson)5日趕不上「精神航空」(Spirit Airlines)的班機，打電話發出假詐彈威脅，導致航班取消，經調查後被警方逮捕、控罪。

密西根州東區聯邦檢察官戈爾貢(Jerome F. Gorgon, Jr. )說，羅賓遜因為趕不上從底特律大都會機場開往洛杉磯的精神航空2145班機，早上6點25分左右用手機打電話給航空公司，說該班機受到炸彈威脅。

「某人要炸機場，又有人要炸掉2145航班...這些人正攜帶炸彈通過機場安檢，他們威脅要這麼幹...還說不會被發現，請不要讓乘客登機，」戈爾貢引述電話錄音說。

官員說，這班飛機立即被取消，已上機的乘客和機組員都下機，以策安全。嗅彈犬和FBI幹員全機搜索了一遍，沒找到炸彈或爆炸物。

聯邦探員很快就得知，已訂購該航班機票的羅賓遜錯過班機，被擋在登機門口 ，只得搭下一班。調查員說，「羅賓遜回到機場，要搭另一班飛往洛杉磯的飛機時，被聯邦探員逮捕。」

調查人員羈押他後，放了一段電話錄音給他聽。「羅賓遜聽了以後，說這段話是他打給精神航空的沒錯。還說手機號碼就是他的(用了將近六年)，也簽署同意搜查電話的文件。」

檢調指控他犯了兩罪--打電話威脅/惡意傳達虛假訊息說有人企圖炸飛機，以及製造假訊息與騙局。

戈爾貢說，「沒有哪個美國人要在同一句裡聽到『炸彈』與『飛機』兩字。做出這種威脅，只會破壞我們的集體安全感，也浪費可貴的執法資源。」

FBI底特律站主任吉卜森(Cheyvoryea Gibson)說，「誰敢威脅要炸飛機，危及公眾安全的話，必立即受調查並繩之以法。」前述謊報威脅案在調查局反恐小組、聯邦空中警察和地方警察合作下，很快就將羅賓遜逮捕。

密西根州 FBI

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