WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

科技富豪馬斯克。(路透)

華爾街 日報(Wall Street Journal)10日引述知情人士報導，出於對科技富豪馬斯克 (Elon Musk)與外國勢力關係的疑慮，拜登政府旗下多個機構曾長期暗中監視他。

報導指出，2022年與2023年間，國土安全部與司法部等單位曾追蹤出入馬斯克名下房產的外國人士，調查重點在於判斷他是否受到來自「東歐及其他地區」的外部勢力影響。

該行動並未進展至提出指控，目前情況無法得知；但包括聯邦調查局(FBI)在內的多個機構官員已聽取了相關簡報。

消息人士表示，調查展開時，馬斯克尚未公開支持川普 ，但其在政商界影響力迅速上升，加上核心圈裡外籍人士比例偏高，引發政府關切。

馬斯克沒有回應置評請求。

白宮發言人將置評請求轉交給國土安全部和聯邦調查局，白宮官員表示，他們先前不了解任何調查情況；聯邦調查局拒絕置評。

馬斯克去年透過超級政治行動委員會(America PAC)投入2.5億美元為川普輔選，在川普上任後，他擔任了負責削減聯邦預算的特別雇員，但上周他與川普的關係在激烈的口水戰中破裂。

兩位熟悉超級政治行動委員會運作的匿名人士表示，馬斯克與外國人一起出行的次數頻繁，以至於委員會員工開始擔心誰會和他一起參加會議和活動。

該委員會一位成員表示，他們甚至啟動了「嚴格審核機制」，以切割委員會與馬斯克的個人行程。

馬斯克為入籍美國的南非出生公民，旗下企業(包括 SpaceX)與美國政府簽有多項高度敏感的國防與太空合約。

華爾街日報去年10月根據匿名來源，報導馬斯克一直與俄羅斯總統普亭定期聯繫，但遭到俄方否認，馬斯克對此未作回應。