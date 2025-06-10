我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

看好美中貿易談判有成 史指那指連漲3日

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技富豪馬斯克。(路透)
科技富豪馬斯克。(路透)

華爾街日報(Wall Street Journal)10日引述知情人士報導，出於對科技富豪馬斯克(Elon Musk)與外國勢力關係的疑慮，拜登政府旗下多個機構曾長期暗中監視他。

報導指出，2022年與2023年間，國土安全部與司法部等單位曾追蹤出入馬斯克名下房產的外國人士，調查重點在於判斷他是否受到來自「東歐及其他地區」的外部勢力影響。

該行動並未進展至提出指控，目前情況無法得知；但包括聯邦調查局(FBI)在內的多個機構官員已聽取了相關簡報。

消息人士表示，調查展開時，馬斯克尚未公開支持川普，但其在政商界影響力迅速上升，加上核心圈裡外籍人士比例偏高，引發政府關切。

馬斯克沒有回應置評請求。

白宮發言人將置評請求轉交給國土安全部和聯邦調查局，白宮官員表示，他們先前不了解任何調查情況；聯邦調查局拒絕置評。

馬斯克去年透過超級政治行動委員會(America PAC)投入2.5億美元為川普輔選，在川普上任後，他擔任了負責削減聯邦預算的特別雇員，但上周他與川普的關係在激烈的口水戰中破裂。

兩位熟悉超級政治行動委員會運作的匿名人士表示，馬斯克與外國人一起出行的次數頻繁，以至於委員會員工開始擔心誰會和他一起參加會議和活動。

該委員會一位成員表示，他們甚至啟動了「嚴格審核機制」，以切割委員會與馬斯克的個人行程。

馬斯克為入籍美國的南非出生公民，旗下企業(包括 SpaceX)與美國政府簽有多項高度敏感的國防與太空合約。

華爾街日報去年10月根據匿名來源，報導馬斯克一直與俄羅斯總統普亭定期聯繫，但遭到俄方否認，馬斯克對此未作回應。

馬斯克 川普 華爾街

上一則

搭台商來美投資潮 八方雲集：站穩加州 布局德州

延伸閱讀

川普與馬斯克鬧翻後 白宮擬保留星鏈服務

川普與馬斯克鬧翻後 白宮擬保留星鏈服務
特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？
特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤
洛杉磯抗議爆衝突 馬斯克對川普態度大轉變？

洛杉磯抗議爆衝突 馬斯克對川普態度大轉變？

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）

健康活到85歲…「超級老人」長壽關鍵 醫師找到了

2025-06-05 02:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分