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華人直擊洛杉磯動亂「誤闖生存遊戲」

中國新聞組／即時報導
洛杉磯抗議持續升溫，圖為7日在洛杉磯縣拍攝的示威者與警方對峙現場畫面。（新華社）
洛杉磯抗議持續升溫，圖為7日在洛杉磯縣拍攝的示威者與警方對峙現場畫面。（新華社）

美國聯邦移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯掃蕩非法引民，在川普下令動員國民兵進駐維安後，警民衝突擴大。當地華人透露，現場空氣裡充斥著濃煙和吼聲、玻璃嘩啦啦碎，自己像是誤入了末日生存遊戲的實景體驗館；還有新華社記者兩次被催淚彈擊中，攝影報導員腿部也中了橡皮子彈。

綜合新華社、紅星新聞報導，一名目擊衝突現場的華人表示，當地時間8日，他在洛杉磯市中心走了一遭，以為自己誤入了某款末日生存遊戲的實景體驗館。現場警車橫著飆，玻璃嘩啦啦碎，空氣裡充斥著濃煙和吼聲，有人拿著電視機跑，有人舉著牌子喊口號，有人舉著手機直播砸店，還有人乾脆穿著Cosplay裝扮來湊熱鬧，「這場面不誇張地說，像炸了鍋的麻辣火鍋，什麼料都有。」

報導指出，許多抗議者手持標語牌，高呼口號，要求停止強行遣返移民、保護移民家庭完整等。其間，抗議者多次與軍警發生激烈衝突。有示威者向軍警隊列投擲石塊和水瓶，而軍警以橡皮子彈和催淚彈猛烈回擊，並以警棍和盾牌開路，衝出警戒線強力驅散抗議人群，不時把個別示威者撲倒在地後逮捕帶走。

衝突中，新華社記者兩次被催淚彈擊中，造成面部皮膚灼痛，淚流滿面；還有另一名攝影報導員被橡皮子彈擊中小腿，腿上出現紅腫，腫痛逐漸加劇。一名媒體同行在衝突現場問記者：這場景像不像在中東戰亂地區？還有一名現場民眾在和記者交談時問道：「這是你印象裡的洛杉磯嗎？現在美國出了什麼問題？」

在宛如戰場的環境下，有一個片段給新華社記者留下深刻印象。在國民警衛隊士兵與抗議人群緊張對峙時，一輛汽車大音量播放著「星際大戰」主題曲從旁邊經過。許多抗議者和士兵不禁笑了起來。記者身邊的一名女士說：「我們現在的確需要幽默來緩和一下，不要讓衝突毀了這個城市。」

此次洛杉磯爆發的衝突事件，地點主要位於市中心，有多名洛杉磯當地華人表示，除了要去往市區，或者走個別高速道會需要繞行之外，其他方面目前來說對自己的生活沒有任何影響。

美國軍警開槍驅趕抗議民眾，街頭滿地彈殼宛如戰場。（視頻截圖）
美國軍警開槍驅趕抗議民眾，街頭滿地彈殼宛如戰場。（視頻截圖）
執法人員發射催淚瓦斯和震爆彈驅散抗議者。（央視新聞截圖）
執法人員發射催淚瓦斯和震爆彈驅散抗議者。（央視新聞截圖）

洛杉磯 華人 移民

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