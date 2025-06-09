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美赴中留學生人數雪崩不到900人 學者憂：失去了解中國重要管道

記者顏伶如／即時報導
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在中國的美國留學生急遽減少，圖為拜登政府的商業部長雷蒙多(中)2023年訪問紐約大學上海校區。(美聯社)
在中國的美國留學生急遽減少，圖為拜登政府的商業部長雷蒙多(中)2023年訪問紐約大學上海校區。(美聯社)

在北京清華大學研究所攻讀中國政治的美國留學生蘇珊‧聖丹尼斯(Susan St.Denis)把自己看成「自由外交官」(free diplomacy)，因為中國同學經常請她解釋川普總統決策，遠在美國的家人與親友則問她如何解讀複雜的中國政治。她說：「我隨時待命，必須隨時回答問題。」

她表示，壓力很大，這不是日常聊天而已，因為「你的回答可能為他們對美國的觀感定調。」

華盛頓郵報報導，美中關係出現前所未見的緊張之際，目前在中國的美國留學生人數只剩不到900人。1990年代之後，美國赴中留學人數逐漸增加，2011年時創下1萬5000人的高峰紀錄，但新冠疫情期間受到簽證限制、封城措施讓外國人入境面臨困難等影響，美國留學生人數一度減少到211人。

前美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)說，中國政府宣布解封之後，美國留學生在中國人數2024年回升到880人。

報導指出，美中兩國爆發貿易戰，川普政府限制中國學生簽證，國際學生與美中問題專家都紛紛擔心，學術交流減少恐將讓兩大強國之間的關係更趨緊張，對中國有深入了解的專業知識在最有需要的時刻反而減少。

在中國任教多年的美國教授莫大偉(David Moser)說，美國與中國堪稱最重要的兩大地緣政治強權，「因此我們有必要了解各個層面的中國，也要有美國人在中國」。他說，培養新一代「中國通」(China hands)非常重要，「特別是在危機時刻，而危機就在眼前。」

美國學生前往中國留學的熱門管道包括短期學習計畫、攻讀研究所學位或參加紐約大學上海分校(NYU Shanghai)、昆山杜克大學(Duke Kunshan)的課程。

不過，川普第一任執政期間取消在中國與香港地區的傅爾布萊特(Fulbright)獎學金計畫，和平工作團(Peace Corps)2020年則宣布關閉中國計畫。

留學生 川普 學生簽證

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