密大2周內第2起...中國科學家走私生物材料 抵美下機被捕

中國科學家韓成萱所寄的培養皿含有生物材料及相關證據。(密西根東區聯邦地方法院)

又有一名來自中國的科學家被聯邦提控走私生物材料入境美國，同樣是涉及密西根州大學的實驗室。這是兩星期內第二起。

涉案的是來自武漢 的中國公民韓成萱(Chengxuan Han，譯音)，目前在武漢的華中科技大學生命科學與技術學院攻讀博士學位。

司法部密西根東區聯邦檢察官戈爾貢(Jerome F. Gorgon)9日表示，韓成萱8日持J1簽證抵達底特律大都會機場，海關和邊境保護局(CBP)人員對她檢查時，她就之前寄到美國的包裹和生物材料做了虛假陳述。CBP人員還發現她在抵美三天，刪除了電子設備所有內容。

韓成萱其後在接受FBI特工問話時，承認從2024年9月到2025年3月，先後從中國向美國寄送了4份包裹，含有隱藏的生物材料。據悉是與線蟲有關的生物物質。

韓當場被捕並於9日在底特律聯邦法院提堂，被控為她在密西根大學實驗室的工作而走私生物材料到美國，以及作出虛假陳述。她在提堂後還押等待11日的保釋聆訊。

戈爾貢說，「這名外國人涉嫌從中國武漢一所科技大學走私生物材料，用於密西根大學的一個實驗室，這是威脅我們安全，令人擔憂的模式的一部分」。

CBP行動負責人諾瓦克(John Nowak)也表示，「將生物材料進口到美國用於研究目的的指引非常嚴格，但也很明確」。

這是兩個星期來第二起涉及中國研究人員、密西根大學以及生物材料的刑事案件。據悉此案是美國農業恐怖主義走私調查的一部分，主要針對在密西根大學學習的中國科研人員。密西根大學迄今仍未就最新的韓成萱案發表聲明或置評。