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國防部「肥缺」遭多人婉拒 赫塞斯辦公室「亂成一團」

記者顏伶如／即時報導
國防部長赫塞斯。（美聯社）
國防部長赫塞斯。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)9日報導，國防部幕僚長與數個資深顧問職務出缺，但白宮找不到符合資格且願意在國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)手下工作的人選。包括現任、前任政府官員以及共和黨國會助理在內的消息人士表示，赫塞斯一連串出錯之後，領導能力的看好度嚴重受損。

前任官員、現任國防部官員以及知情人士透露，國防部幕僚長向來被視為具有高度聲望的職位，通常有多人角逐職缺，但對於在赫塞斯手下擔任國防部幕僚長，到目前為止至少已有三人獲得徵詢時予以謝絕。

今年4月，兩名國防部資深官員遭控洩密給福斯新聞網(Fox News)而突然遭停職，副總統范斯(JD Vance)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)都積極幫忙赫塞斯尋找遞補人選。後來赫塞斯接受福斯新聞網訪問時宣布撤換幕僚長，一名資深新聞助理則在請辭之後發文爆料稱，赫塞斯辦公室處於「亂成一團」(total chaos)狀態。

報導指出，白宮除了幫赫塞斯找人填補國防部空缺之外，還採取多項措施管理赫塞斯。消息人士說，白宮官員上個月下令赫塞斯取消中東訪問計畫，因為白宮發現赫塞斯訪問行程其中一站是以色列。白宮官員後來安排赫塞斯陪同川普總統出訪中東，川普的官方訪問行程則不包括以色列。

相隔幾周之後，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)前往以色列訪問，並奉川普命令與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面。知情人士說，諾姆之行反映了白宮的立場是要讓內唐亞胡跟「值得信賴的傳話人」見面。

前國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)與前國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)今年稍早就任時，被視為赫塞斯親密盟友，有深厚友宜及工作關係。不過，考德威爾、謝爾尼克、國防部副部長幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)均被指控洩露敏感訊息遭到調查，在安全人員戒護之下離開五角大廈。

三人事後發表聯合聲明說遭受待遇「不可理喻」(unconscionable)，並說沒有遭到調查的任何通知，也無證據顯示有洩密事實。

不到一周之內，赫塞斯爭議擴大。紐約時報報導，赫塞斯把美軍對葉門攻擊計畫分享在社群軟體Signal群組，群組成員包括他的妻子與其他親友。

知情人士說，爭議到了5月持續上演，白宮官員取消赫塞斯及赫塞斯律師帕拉托(Tim Parlatore)對考德威爾等三人洩密調查的監督權，改由國防部副部長范博格(Stephen Feinberg)掌理。消息人士說，赫塞斯失去調查監督權，正是白宮對赫塞斯領導能力失去信心的跡象。

赫塞斯 國防部 白宮

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