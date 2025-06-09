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美中貿易對話展開 稀土是中方握有一張寶貴的牌

記者顏伶如／即時報導
白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）。（美聯社）
白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）。（美聯社）

最新回合美中貿易對話展開，有線電視新聞網(CNN)9日分析，中國握有「一張寶貴的牌」(a valuable card)就是稀土白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)9日上午接受CNBC新聞頻道訪問時說，稀土是非常重要的爭議點，因為中國控制了大約九成的稀土與磁鐵。

哈塞特在訪問中說，中國若因某些許可規定，對美國提供稀土時速度放慢，仰賴稀土的美國企業生產恐將受到衝擊。他說，實際案例已有很多，例如汽車廠商，川普總統對此極為重視，打電話給中國國家主席習近平時便提到要盡快解決問題，習近平也表示同意。

CNN分析，今年4月間，就在美中貿易緊張升高之際，中國對7種稀土礦產與多種磁鐵祭出許可申請新規，產品出口之前必須事先申請，出口商必須提交文件，讓主管機關驗證礦產最終用途為何。日內瓦貿易談判後的貿易休兵，讓川普政府預期中方將為稀土解禁，但北京似乎放慢批准腳步，讓白宮內部深感挫折。

專家指出，北京可能以稀土做為談判槓桿，逼迫華府解除對中國取得美國先進半導體與相關科技的限制。位於中國的美國商會(American Chamber of Commerce)6日表示，為美國企業出貨的某些中國供應商，已經拿到效期半年的出口許可。

位於倫敦的經濟研究諮詢機構凱投宏觀(Capital Economics)中國經濟學家費伊(Leah Fahy)等學者在6日發布的研究報告中說，或許中國會加快審批許可的速度，好讓外交緊張情勢降溫，可是全球對於取得中國稀土礦產的取得，還是會比今年4月之前受到更多限制。

報告指出，即使在川普總統今年對中國調高關稅之前，北京對於利用出口管制做為工具，用來保護並鞏固其戰略產業的全球地位，已經變得越來越有自信。

稀土包括17種礦產，雖然礦藏比黃金豐富，包括美國在內的許多國家都找到稀土，但開採與生產困難度高、成本可觀且嚴重污染環境。中國掌握全球大約90%的稀土加工。

稀土 川普 白宮

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