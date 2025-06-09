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目標2026…索羅斯團體出資行動 要讓德州由紅轉籃

記者顏伶如／即時報導
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 (美聯社)
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 (美聯社)

從1994年以來，民主黨不曾在德州全州選舉勝出。華爾街日報(WSJ)6日獨家報導，民主黨富豪金主索羅斯( George Soros)支持的團體如今推出規模數百萬元的「藍色德州」(Blue Texas)倡議行動，目標要把德州由紅轉藍，希望2026年期中選舉就能突破共和黨在德州全面稱霸的局面。

索羅斯贊助的「德州多數政治行動委員會」(Texas Majority PAC)9日將與民主黨德州黨部、民主黨在德州多個郡縣支部共同推出「藍色德州」倡議行動，動員數萬名義工、招攬有意願代表民主黨參選的挑戰者，預先為民主黨拉抬期中選舉聲勢。

選舉財務紀錄顯示，索羅斯過去便為民主黨在德州捐款數百萬元，2024年裡便為「德州多數政治行動委員會」投注210萬，今年4月又加碼100萬。

數十年來，共和黨在德州享有不敗地位，川普總統三次參加總統大選都拿下德州。2024年大選是川普在三次選舉裡在德州表現最佳的一次，得票率領先民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)將近14%。從1980年以來，共和黨每次總統大選都在德州勝出，德州最後一次選出民主黨籍聯邦參議員已經是1988年的班森(Lloyd Bentsen)。

報導指出，過去20年裡，西語裔人口大幅成長，雖讓民主黨在選舉當中勝出的希望提高，但到目前為止仍未改變德州的權力平衡。「藍色德州」倡議行動工作人員打算7月裡走訪德州20多個城市，尋找願意為民主黨披掛上陣的候選人。

「德州多數政治行動委員會」執行副主任費雪(Katherine Fischer)說：「如果2026年有機會能贏，我們不想因為沒有動起來而錯過。」「德州多數政治行動委員會」支持的幾位市議員候選人、學區董事會候選人，在今年稍早選舉都傳出捷報。「藍色德州」倡議行動為2024年選舉總共花費3500萬元，工作人員表示，接下來投注金額將會更多。

前民主黨德州聯邦眾議員歐瑞德(Colin Allred)在去年聯邦參議員選舉中挑戰共和黨現任參議員克魯茲(Ted Cruz)，最後得票率相差8%而落敗，但歐瑞德目標2026年捲土重來。

報導指出，「藍色德州」倡議行動的長程目標是讓德州在2032年之前變成兩黨勝負難料的決戰州(battleground state)。

費雪說，如果民主黨沒辦法在德州取得突破，270張選舉人票的總統選舉勝利門檻將變得越來越遙選。德州、佛羅里達州、北卡羅來納州、亞利桑納州等川普在2024年大選勝出的州，由於人口成長，未來選舉人票可望增加。相較之下，加州、紐約州等民主黨票倉則出現人口流失，選舉人票可能跟著減少。

費雪指出，民主黨如果想在2032年之後重返白宮，就一定要在德州勝出才行。

德州 民主黨 共和黨

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