田納西跳傘專機墜毀 全員20人生還 6人受傷

聯邦航空管理局(FAA)表示，一架載有20名跳傘員的雙引擎螺旋槳飛機於8日下午在田納西州 土拉荷馬地區機場(Tullahoma Regional Airport)附近墜毀；機上20名乘客和機組員全數生還，但有六人受傷送醫。

土拉荷馬警察局表示，這起空難發生在當地時間午後12時30分左右，事發當時，飛機剛從土拉荷馬地區機場起飛，機上載著跳傘員；土拉荷馬座落田州首府納許維爾東南方約77哩處。

當地媒體「田納西人」(The Tennessean)與田納西州高速公路巡邏隊在社群媒體 上發布的照片顯示，失事飛機的機鼻著地，駕駛座嚴重損毀變形，左側機翼折斷。

土拉荷馬市發言人羅素(Lyle Russell)表示，機上六名傷者送醫治療，其中兩人由直升機送往醫院，另四人搭救護車就醫。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，傷者到院後，醫師檢傷評估後，判斷其中一名由救護車送醫的傷患需要轉院治療，此人隨後由直升機送往另一間醫院救治。

FAA表示，這架德哈維蘭DH-6雙水獺飛機(de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter)在土拉荷馬地區機場附近的老謝爾比維爾路(Old Shelbyville Road)墜毀，FAA與國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)官員已著手調查失事原因。

法新社引述羅素的說法報導，這起空難並未造成地面設施和機場設施損壞，地面上人員沒有受傷。