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對川普心寒…美國醫生赴加拿大執業 前7月暴增750%

記者張聲肇／即時報導
過去七個月申請轉往加拿大行醫的美國醫生，比去年同期暴增750%；示意圖。(Image by Darko Stojanovic from Pixabay)
過去七個月申請轉往加拿大行醫的美國醫生，比去年同期暴增750%；示意圖。(Image by Darko Stojanovic from Pixabay)

川普二度執政後的美國「不像以前了」， 遷往加拿大執業的美國醫師暴增，核發醫生證照的加拿大醫學會( Medical Council of Canada)說，過去七個月申請轉往加拿大行醫的美國醫生，比去年同期暴增750%，從71人增為615人。

加拿大人口最多的安大略省醫照核發機構也說，申請或已獲加拿大執照的美國醫生比以前多，其中有人不諱言「因為川普」才離開美國。美國出生、長大、讀書、行醫的麥可(化名)舉家北遷，就因川普。

KFF健康新聞台和美國公共廣播電台說，麥可如今在加拿大小鎮醫院當醫生，不願透露姓名，是因為怕回到美國遭報復。他對媒體說，沒留在國內反抗川普，感到愧疚，但他確信離開的決定是對的，「太多美國人對暴力、殘忍已經習以為常。」

麥可表示，「醫生這行業就是要對弱者仁慈，而我感覺，美國正淪為大家踩在弱勢群族頭上毫不以為意的國家。」

麥可是新一批唾棄川普政府而離美的醫生。加拿大發照官員及人頭公司說，川普當選、重返白宮這幾個月來，有意轉業到加拿大的美國醫生激增，也有好幾十名獲准執業。

加美醫師招募公司執行長費爾波特(John Philpott)說，「和我們接洽的醫生都不好意思說他們是美國人，乾脆開門見山直言：『我得離開這個國家，它已不像過去那樣。』」他說，1到4月申請人增加65%，有時一天之內，就有15名美國醫生和他接洽。

美國培養出來的醫生，若看不慣美式健保制度，公辦全民健保的加拿大向來是他們的最佳選擇，不過，由於醫學教育的不同，加拿大一度不輕易核准美國教育的醫生前來執業。近年來，加拿大各省和特區已放寬認證標準，甚至加快審批美國醫生的申請。

除了川普行政作風不討人喜，包括稱加拿大為第51州，新任衛生部長小甘迺迪刪減防疫經費、反對照護變性人、把氟的好處妖魔化、主張大刪健保經費等，也是美國醫生寧願出走，投奔加拿大的原因。

加拿大 川普 健保

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