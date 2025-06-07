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畢業獎章都沒脫…喬州高中生辛勤打工感動人 獲逾22萬元善款

編譯廖振堯／即時報導
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喬治亞州一名高中畢業生麥凱爾·貝克。(GoFundMe)
喬治亞州一名高中畢業生麥凱爾·貝克。(GoFundMe)

喬治亞州一名高中畢業生麥凱爾·貝克(Mykale Baker)在漢堡王辛勤打工的身影，被好心人瑪莉亞·門多薩(Maria Mendoza)拍下，影片在TikTok瘋傳；門多薩還幫他設立GoFundMe募款，已吸引超過6200人慷慨解囊，籌款突破22萬元。

華盛頓郵報報導，貝克為了存大學學費，2月開始在學校附近的漢堡王打工。5月21日畢業典禮結束後已是晚上10時，貝克帶家人去他打工的漢堡王吃飯。到了餐廳，他發現當晚客人很多但只有三名店員，即使沒有排班他也決定到廚房幫忙。

門多薩的女兒是同一所高中畢業生，典禮結束後她和女兒也來這家漢堡王點餐，從得來速窗口看到還穿著襯衫的貝克，連畢業生綬帶和獎章都沒脫下便在工作。「我注意到他，當時就想：為什麼他在這而沒跟家人在一起？我覺得很感動。」

她拿出手機錄下了貝克，隔天發布到TikTok上，立即引起網友注意，目前觀看次數已將近450萬次，許多人留言讚他傑出又有責任心、祝他未來順利。門多薩見反應熱烈，便在GoFundMe創立「從漢堡王到大學夢想」(From Burger King to A College Dream)募款活動，設定目標為5000元，但截至7日傍晚已超過22萬7千元。

門多薩還透過漢堡王聯繫到貝克，希望能與貝克和他的母親見面，告知他們影片和募款情況。

貝克得知後又驚又喜，「我沒想到她竟然在錄我…這輩子從未看過這麼多錢。」並說陌生人的善意讓他深受感動，但他只是做該做的事情，不指望得到關注或獎勵。

貝克原本計畫休學一年繼續打工賺大學學費，不過現在已經申請了一所技術學院，希望成為一名修車技師。

漢堡王基金會也頒給貝克和門多薩的女兒各1萬元獎學金，其聲明稱「麥凱爾在他人生中最重要的日子之一來到漢堡王餐廳，選擇伸出援手，充分證明了他的品格。」「瑪莉亞的善良和同理心，讓麥凱爾的故事為人所知，因此我們也很高興頒發獎學金給她女兒。」

漢堡王 TikTok GoFundMe

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