數百萬人隱私恐面臨風險？最高法院允許DOGE進社安系統

最高法院允許DOGE能進入社局資料庫查詢美國人的個人資訊。圖為反對者要求川普政府從社安資料庫把手拿開。(路透)

最高法院在涉及政府效率部門(DOGE)的首批上訴案件中，讓川普 政府取得兩項勝利，其中包括准許DOGE進入包含數以百萬計美國人個資的社會安全系統；另一起上訴案要求DOGE展現透明度，大法官 同意暫緩執行法官命令。

保守派占多數的最高法院批准了川普政府提交的緊急申請，要求解除馬里蘭州聯邦法官根據聯邦隱私法限制DOGE團隊進入社安系統的禁令；但三位自由派大法官都對此表示反對。

最高法院在一項未簽署的命令中表示，「社安局(SSA)可以繼續允許SSA DOGE團隊成員查詢相關機構紀錄，好讓他們開展工作。」社安局幾乎掌握所有美國人的敏感數據，包括學校紀錄、薪資明細和醫療資訊。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)撰寫反對意見，質疑最高法院緊急干預的必要性；最高法院的裁決「不顧DOGE未能表明任何遵守現有隱私保護措施的必要性或意願，授予其不受約束的數據查詢權；在確切知曉聯邦法律是否允許此類查詢之前，此舉將為數百萬國人帶來『嚴重隱私風險』」。自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)及凱根(Elena Kagan)也持類似觀點。

馬斯克過去視社安金為詐欺溫床，堅稱減少社安計畫中的浪費是削減政府開支的重要途徑。川普政府表示，DOGE需進入資料庫才能履行打擊聯邦政府 浪費詐欺濫權行為的使命。

另一起涉及DOGE的案件，是由政府監督組織華府責任與道德組織(CREW)提訟，要求DOGE披露其營運資訊。

CREW認為DOGE是川普重塑政府的聯邦核心機構，必須遵守「資訊自由法」。但川普政府表示，DOGE只是總統諮詢機構，旨在根除聯邦政府的浪費欺詐濫權行為，無需遵守「資訊自由法」規定的文件要求。

大法官6日尚未就此問題做出裁決，但同意延長暫停執行命令期限。不過，保守派多數意見認為，美國地區法官庫珀(Christopher Cooper)之前下令將DOGE文件移交給CREW的裁決，過於寬泛。