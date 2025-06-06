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美參院外委會通過挺台抗中法案 支持台灣加入IMF

中央社華盛頓5日綜合外電報導
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圖為美國國會大廈。中央社
圖為美國國會大廈。中央社

美國聯邦參議院外交委員會今天通過一系列針對中國的措施，包含對抗北京海外軍事擴張、強化台灣全球金融角色等兩大黨共同支持法案，且批准負責東亞事務的助理國務卿提名案。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，「2025年反制法案」（Counter Act of 2025）由民主黨德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coons）、共和黨內布拉斯加州參議員芮基茲（Pete Ricketts）共同起草，要求美國政府研擬策略應對中國建立海外軍事基地的行徑。

這項法案闡述，「中華人民共和國可能正尋求更多軍事設施，以支援向許多國家投射海空陸軍力」。

法案若獲美國國會通過，該法將要求國家情報總監（Director of National Intelligence）提交關於中國海外基地的風險評估機密報告，並指示國務院和國防部列出至少5個「構成最大可能風險」的地點。

法案也要求成立跨部會工作小組，每4年進行1次審查，以維持「主動而非被動立場」。

共和黨賓州參議員麥考米克（Dave McCormick）提出的「2025年不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 2025），指示財政部長以國際貨幣基金（IMF）美國理事身分「力挺」台灣加入IMF，並支持其參與經濟監督、獲得技術協助以及人員在IMF任職的資格。

共和黨加州眾議員金映玉（Young Kim）今年稍早已在聯邦眾議院提出與參院類似的法案。

獲得參院外委會通過後，前述兩項法案預計將交付參議院全院進一步審議。

參院外委會也批准由前美國駐泰國大使戴桑布雷（Michael DeSombre）出任東亞及太平洋事務助理國務卿的提名案。

戴桑布雷曾於香港與中國生活及工作近30年，為西方企業在亞洲進行併購提供諮詢，他後來擔任美國駐泰國大使，於當地推動旨在將供應鏈移出中國的經濟改革。

戴桑布雷於參院外委會5月人事聽證會表示，美國政府的印太戰略將聚焦強化聯盟、擴大商業外交、阻止強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）及亞洲非法移民湧入，並跟夥伴國共同努力「加強嚇阻且對抗我們對手的惡意活動」。

參院 共和黨 參議員

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