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白宮消息人士：川普今天不打算與馬斯克通話

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」

編譯周辰陽／即時報導
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SpaceX執行長馬斯克2014年5月在加州霍桑市為飛龍號V2太空船揭幕。資料照片。路透
SpaceX執行長馬斯克2014年5月在加州霍桑市為飛龍號V2太空船揭幕。資料照片。路透

SpaceX的「飛龍號」太空船負責為美國運送貨物與人員前往國際太空站（ISS），但在公司執行長、科技億萬富翁馬斯克與美國總統川普5日隔空爭執不斷升級期間，馬斯克一度發文威脅要讓「飛龍號」退役，不過事後似乎已有所妥協。

彭博新聞報導，SpaceX與美國航空總署（NASA）簽有價值數十億美元的合約，「飛龍號」太空船則是該公司用來將太空人與貨物送入軌道的載具，負責定期接送NASA的太空人往返ISS。這些任務有助於NASA在ISS預計於2030年底退役之前，維持持續駐紮運作。

根據稍早的報導，馬斯克在「X」上不斷抨擊川普的「又大又美」法案。川普指控馬斯克改變立場是因為政府取消電動車補助，馬斯克則稱川普說謊；馬斯克還發文說，有鑒於川普要取消政府給馬斯克的承包合約，SpaceX將立即開始將飛龍號太空船退役。

一位網友回覆馬斯克發文的發文表示：「這樣來來回回真丟臉。你們倆都不該如此。冷靜一下，暫停幾天吧。」對此，馬斯克回應道：「好建議。好的，我們不會讓飛龍號退役。」

連結：https://x.com/elonmusk/status/1930796810928599163

目前尚不清楚馬斯克最初所揚言要「退役」飛龍號的具體含義。除了NASA合約任務外，SpaceX也將飛龍號用於商業用途。迄今為止，SpaceX已六度使用飛龍號執行私人太空人任務，包括在軌道上自由飛行，或是造訪ISS。

馬斯克 太空人 川普

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