DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

華盛頓郵報6日報導，政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普 總統急忙修補，如今聯邦政府 許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。

食品及藥物管理局(FDA)監管政策辦公室(Office of Regulatory Policy)今春稍早將近50人被解聘，一天之後又發通知下令回到工作崗位。

國稅局(IRS)數以千計試用期員工以「表現不佳」遭開除，但5月底國稅局卻通知仍要上班。

川普總統上台之初就遭廢除的美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)，某些丟掉飯碗的前任員工這個月接到電郵通知，詢問是否有意願為國務院效力。

報導指出，政府效率部大刀闊斧裁撤聯邦機構，某些重要項目受到衝擊，包括氣象預測、藥品審核等，如今許多部門則忙著將先前開除的員工聘回。科技富豪馬斯克(Elon Musk)上周宣布離開白宮，不過，早在馬斯克任務結束之前，聯邦政府機關就已經調整先前政府效率部某些最高調的改革措施。

如今主管官員不只希望把被開除的前任員工找回來，還希望被迫接受優退優離方案的數以千計資深人員也回到工作崗位。然而，被開除的前任聯邦員工當中，有些人對於回到原職興趣缺缺，尤其是屆臨退休年齡或已經在私人企業找到工作的人。

來自8個聯邦機關、共計18名聯邦員工受訪時說，為了解決人力短缺問題，聯邦政府推出各種權宜之計，包括要求現任員工承擔新任務、加班或自願填補空缺。最近食藥局 、國稅局、國務院、聯邦住屋及都市發展部(HUD)都曾發出回聘通知。

被開除又獲回聘的一名前任食藥局人員說，川普政府想要展現大幅縮編的效果，可是卻沒有考慮到哪些部分應予保留，「現在看起來，對他們來說，一切都只像一場遊戲」。

另一名食藥局前任員工則說，願意接受回聘要求是因為，純粹因為還沒找到工作。

她說：「回來的感覺好像參加喪禮。」她表示，工作士氣低落，所有人高度緊張，深受同事離開的影響，「我正在找其他工作」。