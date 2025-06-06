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川普威脅取消合約 馬斯克嗆5字後 身價急縮水340億

川馬翻臉 共和黨人紛紛逃離暴風圈

編譯陳韻涵／即時報導
川普總統與億萬富豪馬斯克公開撕破臉，部分共和黨人擔心受到連帶損害，紛紛敬而遠之。(路透)
川普總統與億萬富豪馬斯克公開撕破臉，部分共和黨人擔心受到連帶損害，紛紛敬而遠之。(路透)

川普總統與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的兄弟情生變，共和黨人擔心，兩人撕破臉的後果可能造成深遠影響和連帶損害，紛紛選擇敬而遠之。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，馬斯克公開大肆批評川普議程核心的「又大又美開支法案」，並表示他將花大錢驅逐投票支持該法案的共和黨議員。

馬斯克的匿名顧問5日透露，「他根本不在乎共和黨、共和黨全國委員會(RNC)、眾院席次或其他任何事。」

馬斯克直到近幾年才開始支持共和黨，該名顧問表示，「他會把他們搞垮，他一定會，我們預期共和黨將失去眾院，參院可能沒事，但伊隆根本不在乎那些黨派的事。」

共和黨議員關切此議題，尤其事涉自身國會席位和主席身分；若馬斯克試圖在明年的期中選舉將他們趕下台，議員的席次可能不保。

NBC記者訪問共和黨議員和國會相關人士時，發現共和黨議員害怕與川普或馬斯克發生衝突，而當兩人隔空交鋒，這成為一項艱難任務；簡單來說，共和黨人就像夾在離婚父母之間的孩子。

內布拉斯加州眾議員貝肯(Don Bacon)的選區競爭白熱化，他說：「我不會插手，有句格言說『遠離戰鬥』，我不會淌渾水。」

不過，川普的盟友則對馬斯克的言論做出猛烈回應，甚至鼓勵川普採取行動。

素來與馬斯克不合的川普前策士巴農(Steve Bannon)說：「我和其他人都建議總統撤銷與馬斯克的每份合約，立即展開調查。」

巴農並且質疑南非出生的馬斯克是無證移民，以及他曾獲取的政府許可權限、被揭露吸毒、與中國的關係等，都該接受審查。

部分共和黨策士表示，川普與馬斯克翻臉所造成的損失目前仍可控制，但不清楚事態會如何發展。一名前川普競選顧問透露，「這取決於事情會持續多久，以及會變得多糟。」

眾院共和黨全國委員會主席哈德森(Richard Hudson)負責維繫共和黨在眾院的三席優勢，他認為，川普與馬斯克之間的分歧將「逐漸平息」；但當他被問到，川普與馬斯克是否會和好，哈德森僅以聳肩回應。

馬斯克 共和黨 川普

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