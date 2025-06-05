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美中貿易戰擴及乙烷？美國否決出口中國許可

編譯簡國帆／綜合外電
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美中貿易戰範圍似乎已從稀土延燒到乙烷。美聯社
美中貿易戰範圍似乎已從稀土延燒到乙烷。美聯社

在中國管制出口稀土金屬引發美國不滿之際，美國能源運輸業者4日表示已收到美國政府的信函，要求在出口生產塑膠的重要原料乙烷到中國前，須先取得許可，還有業者要運送乙烷到中國的請求可能遭美國否決，似乎顯示美中貿易戰範圍已從稀土延燒到乙烷。

美國燃料儲存與運輸巨擘Energy Transfer在4日表示，已收到政府信函，要求出口乙烷到中國前，須先取得許可，理由是出口乙烷到中國，構成可能會供軍方使用的不可接受風險，該公司將申請繼續出口的緊急授權，同時評估現有協議涉及須取得許可產品的範圍，以及若無法取得許可時出口可能受衝擊的程度。

美國乙烷出口商龍頭Enterprise產品合夥公司則說，5月23日在收到須先申請許可授權後，已申請緊急授權，但3日收到通知，商務部工業與安全局（BIS）有意否決該公司出口三船、共約220萬桶乙烷到中國的緊急請求。

美國乙烷出口重鎮德州Mont Belvieu的乙烷價格4日應聲重挫10.4%，收在每加侖0.2012美元，為去年11月來最低，5日盤中續跌0.2%，Energy Transfer和Enterprise股價在美股5日早盤各跌2%。

美中貿易戰在5月暫時休兵90天後，北京批准稀土出口的速度緩慢，已引發全球車廠憂慮可能重創汽車生產，美方指責中方違反休戰協議，中方則怪罪美方持續管控先進技術出口。

美國是全球唯一的海運乙烷供應國，中國的塑膠生產大幅倚賴美國乙烷。美國油氣生產商則需要中國購買乙烷，因為國內供過於求，美國約半數乙烷出口都流向中國。

分析師認為，美國否決中國出口許可，不僅可能打擊Enterprise和Energy Transfer等大型出口商的盈利，還可能終結美國能源出口的成功案例之一，因為中國的購買量大到沒有其他明顯的替代市場。RBN能源公司分析部門董事總經理霍姆奎斯特表示，BIS的這個決定可能摧毀美國乙烷市場，並擾亂全球乙烷流動。

East Daley分析公司分析師蘭頓認為，此舉對中國的衝擊可能更大，不僅會導致中國石化業擴張腳步停滯，現有的石化廠也可能面臨原料短缺。

稀土 貿易戰 德州

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