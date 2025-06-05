我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨輪在太平洋起火 據悉裝載中國廠電動車

川普第二任期首次 與習近平通話進行中

川普下令調查拜登任內是否隱瞞認知衰退

記者顏伶如／即時報導
川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。（路透）
川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。（路透）

川普總統4日下令調查前總統拜登任內是否隱瞞認知能力衰退、無法執行總統決策等事實。華盛頓郵報分析，川普的調查要求前所未見，從理論上看，拜登執政期間簽署的數以千計行政命令與特赦令都可能失效。

川普要求調查的重點是拜登任內使用「自動筆」(autopen)簽署行政命令是否違法。「自動筆」使用真正的墨水，在紙張上複製拜登簽名，並不是拜登親筆簽名。川普也要求釐清白宮幕僚是否利用「自動筆」掩飾拜登認知能力衰退，已經無法親自簽名。

報導指出，美國總統長期以來經常使用「自動筆」簽署行政命令，川普對於例行通信也採用「自動筆」。2005年，司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)頒布指南，確認官方文件無須總統親筆簽名才算有效。

川普4日指出，過去幾個月以來，狀況變得越來越清楚，拜登幕僚濫用使用「自動筆」的總統簽名權，除了掩蓋拜登認知摔退，還代替總統行使美國憲法第二條(Article II)職權。

川普說，拜登任內總統簽署1200多份總統文件，任命235名聯邦法官，發布的特赦、減刑案件數量超過美國歷史上其他總統。

不過，川普並未說明對於拜登使用「自動筆」的調查範圍，也未說明啟動調查的法源根據為何。川普也沒有透露是否會裁定拜登先前簽署文件將會變成無效。

某些共和黨人士表示，拜登助理以及前第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都應該到國會作證，說明拜登執政期間心智狀況。

對於是否贊成吉爾‧拜登到國會作證，川普上周表示：「我不喜歡這個想法。」他說：「這是一個出現很多問題男人的妻子，所有跟他接觸過的人都心知肚明。我在辯論會時就知道了，一清二楚。」

拜登 川普 白宮

上一則

前官員：美國農場使用中製太陽能板 恐危害電網安全

下一則

川普關稅發威…美4月貿易逆差減半 加國貿易逆差創新高

延伸閱讀

川普旅行禁令6月9日生效 法律專家：恐比首任版本更難阻擋

川普旅行禁令6月9日生效 法律專家：恐比首任版本更難阻擋
川普禁止外國人到哈佛就讀 發布12國來美禁令

川普禁止外國人到哈佛就讀 發布12國來美禁令
川普「交易藝術」碰到強人領袖就踢鐵板 與俄中伊的談判全卡關

川普「交易藝術」碰到強人領袖就踢鐵板 與俄中伊的談判全卡關
川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

熱門新聞

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

2025-06-02 10:11
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌