前官員：美國農場使用中製太陽能板 恐危害電網安全

圖為德州安森(Anson)一處排列成排的太陽能板。(路透)

福斯新聞網(Fox News)5日報導，國家安全局(National Security Agency，NSA)前任情報分析師、手機資安服務公司創辦人柯爾(Rocky Cole)指出，美國各地農場架設的中國製造太陽能板，裡面藏有可以遠端操作、使用未經登記通訊管道的太陽能變流器，恐將危害美國電網基礎建設安全。

柯爾指出，中國把這些太陽能板裝置部署於「策略地點」(strategic places)，可以用來破壞美國商業活動。

路透5月中旬報導，兩名消息人士說，美國專家在檢查中國製造太陽能板的太陽能變流器(solar power inverters)是否有安全問題時，發現了內含並未登記在官方產品資料的違規通訊裝置；讓太陽能板與電網連接的太陽能變流器，使用未經登記的通訊管道，可以遠端操作避開防火牆，可能產生嚴重後果。

柯爾受訪時說，中國非常可能使用違規太陽能變流器入侵美國基礎建設。他表示，如此手段符合中國在美國重大基礎建設植入暗藏硬體的模式，目的就是為對美國發動網路攻擊預先準備，例如在台海爆發衝突或出現其他類似狀況時。

報導指出，中國法律規定在必要情況下，中國企業須依照強制規定協助中國情報機關。

中國駐美大使館 發言人劉鵬宇對福斯新聞發表聲明說，反對在事實不明的情況下做出有罪推定、概括解釋國家安全、扭曲及抹黑中國在能源基礎建設的成就。

根據報導，消息人士說，過去九個月期間，多家中國供應商的電池裡也被發現含有蜂巢式無線電(cellular radios)的未登記通訊設備。

柯爾表示，這些通訊設備被部署於明顯的「策略地點」，從理論上可以推論，一旦發生衝突狀況時，就能用來破壞美國商頁活動。

柯爾指出：「在我看來，很難不把關鍵基礎建設裡的中國製造硬體設備視為對美國國家安全帶來威脅。」