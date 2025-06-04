涉綁架、殺害3親生女兒後棄屍 華州32歲父親被通緝

溫納奇警察局提供這張未注明日期的照片，請公眾協尋涉嫌殺害三名女兒的狄克爾。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)4日報導，32歲華盛頓州 男子狄克爾(Travis Decker)涉嫌綁架、殺害三名親生女兒，已遭華州溫納奇(Wenatchee)警方發布通緝。警方指出，曾在陸軍服役的狄克爾受過嚴格軍事訓練，目前無法判斷是否攜帶武器逃亡。

溫納奇市位於西雅圖東部約100哩。警方5月30日接到婦人惠特妮(Whitney Decker)報案說，9歲女兒派特琳(Paityn Decker)、8歲女兒艾弗琳(Evelyn Decker)、5歲女兒奧莉維亞(Olivia Decker)當天下午5時在約定時間被前夫狄克爾接走，但超過晚上8點約定回家時間沒有回家，行蹤不明。

婦人指出，狄克爾手機不通，過去探視小孩不曾有任何問題，但他最近有精神狀況，被診斷出有邊緣型人格障礙。

根據警方調查，狄克森離婚之後多年失業，居無定所，有時住在車裡或汽車旅館、露營營地。惠特妮擁有三個女兒監護權，狄克爾只有探視權。

周末期間，警方出動大批人力搜尋三名失蹤女童以及迪克爾。狄克爾駕駛的2017年份吉姆西(GMC)Sierra皮卡卡車2日被發現棄車於溫納奇市西北部20哩的李文沃斯(Leavenworth)，車內有兩個血手印。

華州奇蘭郡(Chelan County)郡警在皮卡卡車附近的岩石島營地(Rock Island Campground)露營區找到三名女童屍體。

法院紀錄顯示，三名女童手腕都遭到綑綁，死亡原因是窒息(asphyxiation)。

溫納奇警方3日表示，狄克爾涉嫌一級謀殺罪三項起訴以及一級綁架罪三項起訴。

奇蘭郡警長莫里森(Mike Morrison)說，聯邦調查局(FBI)、司法部 法警局(U.S. Marshals Service)、國土安全部 、國林務署(US Forest Service)均加入狄克爾搜捕行動，出動直升機與無人機。