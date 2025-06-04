美ADP「小非農」報告出爐 5月民間增聘人數寫逾兩年新低

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國私人企業5月增聘人數僅3.7萬人，寫下逾兩年新低。路透

有「小非農」之稱的ADP就業報告出爐，美國私人企業5月增聘人數僅3.7萬人，遠低於分析師預期，更寫下2023年3月以來最低單月增聘人數紀錄，顯示勞動市場浮現疲弱訊號。

ADP研究所4日公布「ADP全國聘僱」報告顯示，美國民間企業5月增聘3.7萬人，較4月的6萬人（修正值）下滑，也遠低於分析師預期的11萬人。

ADP首席經濟學家理察森（Nela Richardson）說：「經歷了今年的強勁開局後，聘僱正在失去活力。」

上月商品生產業淨減聘2,000名員工，自然資源業及礦業減聘5,000人，製造業減少3,000人，抵銷了營建業增聘的6,000人。服務業部分，休閒與餐旅業（增聘3萬8千人）及金融活動領域（增聘2萬人）顯示出些許成長的跡象。但專業及金融服務領域則減聘1萬7千人，教育及健康服務業也減少1萬3千人，貿易、運輸及公用事業領域更減少4,000人，拖累整體就業人數。

就企業規模來說，聘僱人數少於50人的公司，共減聘1.3萬名員工；員工人數在500人以上的企業，聘僱人員減少3,000人。中型企業則增聘4.9萬人。

經濟數據對近期就業市場提供好壞參半的訊號。根據美國勞動統計局3日發布的報告，4月新增的職缺多於預期，但就業諮詢機構Indeed及全美獨立企業聯盟（NFIB）的指標則顯示，職缺及聘僱意願呈現較低水準。