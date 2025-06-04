我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台陸委會接獲炸彈恐嚇信 要求六四紀念活動停止

外國進口鋼鐵關稅50% 今天生效

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。（美聯社）
佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)4日報導，已在美國生活26年的42歲佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲(Maurilio Amizael Ambrocio Mendez)，獲得法院裁定暫緩遞解(stay of removal)之後，12年來定期向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)報到，但4月中旬前往坦帕(Tampa)辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。

家屬表示，曼德茲4月17日上午9時被捕，目前押在葛萊德郡拘留中心(Glades County Detention Center)。

曼德茲的19歲長女艾希莉(Ashley Ambrocio)受訪時說，曼德茲向來遵守暫緩遞解規定。她說：「真的很可怕，這些人想做正確的事情，所以完成報到，如果他們是川普總統想要遣返的那種真正罪犯，他們根本就不會出面面對法官。」

國土安全部指出，曼德茲過去曾被遣返，再次非法入境之後，有無照駕駛的定罪紀錄。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，曼德茲2006年被遣送，後來又非法入境，2012年無照駕駛遭到定罪，2013年1月法官發布最終遞解令(final orders of removal)。

跟弟弟一起陪同父親辦理年度報到的艾希莉，目睹曼德茲被捕經過。她說，ICE幹員冷酷無情，僅告知「你們在48小時之內會接到關於父親的消息」。她說，只有一名西語裔幹員略有同情心，安慰她不要擔心，很快就會接到消息。

曼德茲1999年5月進入美國，育有五名美國公民兒女，在佛州經營小型維修與裝潢店，積極參與教會事務。艾希莉說，雖然父親是無證移民，但家人已經開始幫他辦身分。

非法入境 遣返 國土安全部

上一則

通膨房價漲 7州擬讓長者減免地稅

延伸閱讀

市府聲援被捕高中生 指ICE設陷阱抓人損害移民權益

市府聲援被捕高中生 指ICE設陷阱抓人損害移民權益
境內遊也查身分 公民妻機場遭拘留 海關：簽證已過期

境內遊也查身分 公民妻機場遭拘留 海關：簽證已過期
保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決
美國境內遊也查身分 公民妻簽證逾期在機場遭拘留

美國境內遊也查身分 公民妻簽證逾期在機場遭拘留

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
極光。(新華社)

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

2025-06-01 15:41

超人氣

更多 >
多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
老房子總有怪味？清潔達人教你這樣去除

老房子總有怪味？清潔達人教你這樣去除
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深