在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留
新聞周刊(Newsweek)4日報導，已在美國生活26年的42歲佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲(Maurilio Amizael Ambrocio Mendez)，獲得法院裁定暫緩遞解(stay of removal)之後，12年來定期向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)報到，但4月中旬前往坦帕(Tampa)辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。
家屬表示，曼德茲4月17日上午9時被捕，目前押在葛萊德郡拘留中心(Glades County Detention Center)。
曼德茲的19歲長女艾希莉(Ashley Ambrocio)受訪時說，曼德茲向來遵守暫緩遞解規定。她說：「真的很可怕，這些人想做正確的事情，所以完成報到，如果他們是川普總統想要遣返的那種真正罪犯，他們根本就不會出面面對法官。」
國土安全部指出，曼德茲過去曾被遣返，再次非法入境之後，有無照駕駛的定罪紀錄。
國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，曼德茲2006年被遣送，後來又非法入境，2012年無照駕駛遭到定罪，2013年1月法官發布最終遞解令(final orders of removal)。
跟弟弟一起陪同父親辦理年度報到的艾希莉，目睹曼德茲被捕經過。她說，ICE幹員冷酷無情，僅告知「你們在48小時之內會接到關於父親的消息」。她說，只有一名西語裔幹員略有同情心，安慰她不要擔心，很快就會接到消息。
曼德茲1999年5月進入美國，育有五名美國公民兒女，在佛州經營小型維修與裝潢店，積極參與教會事務。艾希莉說，雖然父親是無證移民，但家人已經開始幫他辦身分。
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