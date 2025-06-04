在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)4日報導，已在美國生活26年的42歲佛羅里達州瓜地馬拉籍牧師曼德茲(Maurilio Amizael Ambrocio Mendez)，獲得法院裁定暫緩遞解(stay of removal)之後，12年來定期向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)報到，但4月中旬前往坦帕(Tampa)辦理年度報到時卻遭到聯邦幹員拘留。

家屬表示，曼德茲4月17日上午9時被捕，目前押在葛萊德郡拘留中心(Glades County Detention Center)。

曼德茲的19歲長女艾希莉(Ashley Ambrocio)受訪時說，曼德茲向來遵守暫緩遞解規定。她說：「真的很可怕，這些人想做正確的事情，所以完成報到，如果他們是川普總統想要遣返 的那種真正罪犯，他們根本就不會出面面對法官。」

國土安全部 指出，曼德茲過去曾被遣返，再次非法入境 之後，有無照駕駛的定罪紀錄。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，曼德茲2006年被遣送，後來又非法入境，2012年無照駕駛遭到定罪，2013年1月法官發布最終遞解令(final orders of removal)。

跟弟弟一起陪同父親辦理年度報到的艾希莉，目睹曼德茲被捕經過。她說，ICE幹員冷酷無情，僅告知「你們在48小時之內會接到關於父親的消息」。她說，只有一名西語裔幹員略有同情心，安慰她不要擔心，很快就會接到消息。

曼德茲1999年5月進入美國，育有五名美國公民兒女，在佛州經營小型維修與裝潢店，積極參與教會事務。艾希莉說，雖然父親是無證移民，但家人已經開始幫他辦身分。