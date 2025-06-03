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攜孢菌來美被指「潛在農業恐怖主義武器」 2中國研究員遭訴

記者胡玉立／即時報導
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司法部指控兩名中國公民走私「禾谷鐮孢菌」入境美國，試圖利用密西根大學實驗室進行「危險生物病原體」研究。(美聯社)
司法部指控兩名中國公民走私「禾谷鐮孢菌」入境美國，試圖利用密西根大學實驗室進行「危險生物病原體」研究。(美聯社)

司法部3日指控兩名中國公民去年7月走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)入境美國，試圖利用密西根大學實驗室進行「危險生物病原體」研究。聯邦檢察官辦公室表示，「禾谷鐮孢菌」在科學文獻中被描述為「潛在農業恐怖主義武器」，每年在全球造成數十億元經濟損失；兩名中國公民的行徑是「最嚴重的國家安全憂慮」。

密西根州東區聯邦檢察官辦公室3日宣布，現年33歲的簡雲清(Yunqing Jian，音譯)和現年34歲的劉尊勇(Zunyong Liu，音譯)被控共謀、走私、虛假陳述和簽證詐欺等罪名。簡雲清3日在密西根州底特律出庭，她將於4日出席保釋聽證。

起訴書稱，劉尊勇試圖自底特律機場將裝在背包的「禾谷鐮孢菌」走私入境，準備前往其女友簡雲清工作的密西根大學實驗室進行研究。檢方指稱，簡雲清擁有浙江大學植物病原學博士學位，她是中國共產黨員；她在中國從事這種病原體研究時，曾接受中國政府資助。

33歲的簡雲清被指控走私「禾谷鐮孢菌」入境美國。(密西根大學照片)
33歲的簡雲清被指控走私「禾谷鐮孢菌」入境美國。(密西根大學照片)

名為「禾谷鐮孢菌」的真菌會導致小麥、大麥、玉米和水稻病害，不僅會摧毀農作物，一旦食入該真菌所產生的毒素，還會導致人畜嘔吐和肝損傷。

聯邦檢察官戈爾貢(Jerome F Gorgon Jr)稱此乃「最嚴重的國家安全擔憂」；「這兩名外國人被控將被稱為『潛在農業恐怖主義武器』的真菌走私到美國境內，顯然打算利用密西根大學實驗室推進其密謀」。

聯邦公布從入關行李中找到的證據之一。(密西根州東區聯邦法院)
聯邦公布從入關行李中找到的證據之一。(密西根州東區聯邦法院)

此次調查由聯邦調查局 (FBI) 和海關邊境保護局 (CBP) 共同進行。FBI幹員在刑事文件中指出，當CBP官員詢問劉尊勇訪美目的及是否對所持生物病原體知情等問題時，他作了虛假陳述。劉尊勇最終承認走私病原體，稱這是為了在簡雲清工作的密西根大學實驗室進行研究，後來被遣返。劉尊勇2024年4月回到中國前，與簡雲清一起在密大實驗室工作。

密西根大學一名中國學生5月30日才被控在2024年大選前幾天非法登記投票；該生已棄保逃到上海。

密西根州 FBI CBP

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