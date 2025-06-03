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房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

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房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

記者顏伶如／即時報導
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隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高，對於靠固定收入過日子的老年人造成經濟壓力。新聞周刊(Newsweek)2日報導，有七個州州議會正在研議立法為老年人全面豁免或大幅減免房產稅。

緬因州編號LD 1541提案旨在為老年人居民全面廢除房產稅，密西根州SB 292提案則要為70歲以上居民豁免房產稅。

明尼蘇達州HF 403提案將為65歲以上居民推出「自住房屋稅務抵免」(homestead tax credit)，俄亥俄州草根運動團體「公民推動房產稅改革」(Citizens for Property Tax Reform)正在推動修改州憲，希望全州廢除房產稅。

奧克拉荷馬州SB 1144提案將為州內老年人屋主凍結房產稅，估計適用對象有10萬人。俄勒岡州HB 3755提案建議讓老年人屋主房產稅享受5%打折優惠。

德州SB 4、SB 23提案則主張讓老年人「自住房屋稅務抵免」額度從10萬提高到14萬。

全國共有15州及華府特區已經為老年人居民減免房產稅，減免幅度各州不同，包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、佛州、喬治亞州、印地安納州、愛阿華州、肯塔基州、密西西比州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州、德州、華盛頓州。

亞利桑納州、阿肯色州、路易斯安納州、奧克拉荷馬州、愛達荷州等5州今年為老年人居民提供房產稅凍結，讓繳稅金額得以固定，避免受到大環境不確定因素影響。

有17州為老年居民提供抵稅(tax credits)福利，包括康乃狄克州、德拉瓦州、堪薩斯州、緬因州、麻州、密西根州、密蘇里州、蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州、北達科他州、賓州、南達科他州、田納西州、猶他州、西維吉尼亞州、華盛頓州。

報導指出，共和黨執政州近來紛紛推出降低房產稅或廢除房產稅運動，擁有龐大退休族人口的佛羅里達州也是其中之一，改革結果攸關地方政府與公共服務計畫稅收。

奧克拉荷馬州 俄亥俄州 阿拉斯加州

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