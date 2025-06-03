領取聯邦住房補助也要符合工作規定？共和黨研議中

如何進一步降低政府預算，川普政府與共和黨國會議員都把目光集中在領取福利要符合工作要求。（美聯社）

如何進一步降低政府預算，川普政府與共和黨 國會議員都把目光集中在領取福利要符合工作要求。華盛頓郵報3日報導，糧食券 、白卡 、租屋補助等計畫領取資格認定可能將有調整，共和黨長期認為社會福利計畫充滿浪費、詐騙，許多不該拿福利的民眾卻占政府便宜。然而，領取住房補助是否也將有工作要求的強制規定，到目前為止則不清楚。

共和黨批評現行政策允許州政府為太多民眾豁免領取福利時的工作要求，「大而美法案」要求參加俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)民眾，19歲到64歲之間每月樣工作至少80小時才能繼續使用福利。現行政策以地區為考量的工作豁免，在「大而美法案」裡也遭到限縮，改成只有失業率超過10%以上的郡縣才能為居民豁免工作要求。

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)預估，趨於嚴格的工作要求可以讓俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)未來10年省下920億，並讓320萬人失去領取資格。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)日前在聲明中說，工作要求是「在對的時間，推出對的政策」，讓有需要的民眾得到照顧，防止身體健全的成年人變成「好逸惡勞，無所事事」(idle and disengaged)。

相較之下，住房補助的規定調整則較模糊。與住房政策相關的3600個全國機關，對於領取福利並沒有工作要求，但規模較小的「向工作前進」(Moving to Work)計畫則開放地方政府嘗試各種新規，例如要求參加民眾提升自給自足能力。

報導指出，住房補助主管機關、非營利團體、物業管理機構以及租屋民眾都希望得到更多細節，想了解工作要求是否將成為領取補助的強制規定，包括工作時數、哪些人可以豁免等。

聯邦住屋及都市發展部(HUD)官員受訪時說，所有選項都在考量中，白宮以避免浪費為由提出租屋補助領取兩年為上限的構想，目前也在討論中。

官員指出，統計數據顯示，2024年裡，領取聯邦住屋及都市發展部補助的非老年人、非殘障者民眾當中，將近半數沒有工作。

官員表示，川普政府考慮讓地方政府擁有更多裁量權，自行決定如何訂定工作規定；以「向工作前進」為例，大約40%主管機關已經頒布工作規定或即將推出工作規定，工作規定經常有助於改善家庭收入與民眾就業。