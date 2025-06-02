我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

科州圓石市恐襲兇嫌身分曝光 保釋金1000萬

換工作轉存401(k)帳戶紙本支票被盜領 損失金額還欠稅

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)
紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，住在紐約市的31歲男子韓迪(Dylan Handy)5月中旬投書紐約時報求助說，因為換工作想要轉存退休帳戶，原本401(k)帳戶裡所有存款11萬4000元由帳戶管理機構沛齊(Paychex)開立紙本支票，結果支票被偷且遭盜領，被盜領的金額還被認定利息欠稅。韓迪已向聯邦法院提告。

韓迪在投書中寫道，紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯，整個過程極為痛苦，消費者顯然缺乏保護。他指出，基於某些因素，過時且不安全的紙本支票迄今仍是退休資產管理業者的標準作業程序。

紐約時報報導，當時33歲的韓迪2023年時換工作，將把401(k)退休帳戶從舊公司轉至新公司，Paychex為他開立兩張紙本支票，一張來自401(k)帳戶存款，另一張來自羅斯(Roth)戶頭存款。

不過，韓迪將支票轉寄給新參加的退休帳戶管理公司時，支票卻遭到攔截，分別被拿到公民銀行(Citizens Bank)、大通銀行(Chase Bank)盜領成功，事件發生後Paychex拒絕承擔責任。公民銀行後來退還原本羅斯戶頭存款1萬4000元給韓迪，大通銀行則要他找Paychex要錢。韓迪2024年對Paychex提告。

凱博資本(Capitalize)2024年調查發現，43%民眾進行退休帳戶轉存時依然領到紙本支票，高達80%受訪者說，希望401(k)帳戶轉存的手續能變得跟銀行轉帳一樣簡便。

「金錢智慧」報導，紙本支票盛行與系統老舊、法規考量、缺乏標準化數位選項有關。

退休 401(k) 紐約時報

上一則

共和黨側翼機構最新民調：川普施政不滿意度超過滿意度

延伸閱讀

NBA／率尼克連3年打進東區第二輪 錫伯杜下季將繼續執教

NBA／率尼克連3年打進東區第二輪 錫伯杜下季將繼續執教
剩1年生命 前專欄作家幫窮青年設羅斯帳戶理財

剩1年生命 前專欄作家幫窮青年設羅斯帳戶理財
理財專家：掌握5金錢原則 在生活中擁有權力

理財專家：掌握5金錢原則 在生活中擁有權力
MLB／放寬封殺禁令 涉賭安打王羅斯重獲名人堂資格

MLB／放寬封殺禁令 涉賭安打王羅斯重獲名人堂資格

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

2025-05-28 11:34

超人氣

更多 >
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得