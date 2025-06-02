換工作轉存401(k)帳戶紙本支票被盜領 損失金額還欠稅

紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯。(圖／123RF)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，住在紐約市的31歲男子韓迪(Dylan Handy)5月中旬投書紐約時報 求助說，因為換工作想要轉存退休 帳戶，原本401(k)帳戶裡所有存款11萬4000元由帳戶管理機構沛齊(Paychex)開立紙本支票，結果支票被偷且遭盜領，被盜領的金額還被認定利息欠稅。韓迪已向聯邦法院提告。

韓迪在投書中寫道，紙本支票遭竊導致所有401(k)帳戶積蓄泡湯，整個過程極為痛苦，消費者顯然缺乏保護。他指出，基於某些因素，過時且不安全的紙本支票迄今仍是退休資產管理業者的標準作業程序。

紐約時報報導，當時33歲的韓迪2023年時換工作，將把401(k)退休帳戶從舊公司轉至新公司，Paychex為他開立兩張紙本支票，一張來自401(k)帳戶存款，另一張來自羅斯(Roth)戶頭存款。

不過，韓迪將支票轉寄給新參加的退休帳戶管理公司時，支票卻遭到攔截，分別被拿到公民銀行(Citizens Bank)、大通銀行(Chase Bank)盜領成功，事件發生後Paychex拒絕承擔責任。公民銀行後來退還原本羅斯戶頭存款1萬4000元給韓迪，大通銀行則要他找Paychex要錢。韓迪2024年對Paychex提告。

凱博資本(Capitalize)2024年調查發現，43%民眾進行退休帳戶轉存時依然領到紙本支票，高達80%受訪者說，希望401(k)帳戶轉存的手續能變得跟銀行轉帳一樣簡便。

「金錢智慧」報導，紙本支票盛行與系統老舊、法規考量、缺乏標準化數位選項有關。