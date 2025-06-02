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共和黨側翼機構最新民調：川普施政不滿意度超過滿意度

記者顏伶如／即時報導
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調查結果顯示，49%受訪者對川普施政表示滿意，50%受訪者不滿意。（美聯社）
調查結果顯示，49%受訪者對川普施政表示滿意，50%受訪者不滿意。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)2日報導，根據共和黨側翼機構公布最新民調川普總統施政不滿意度超過滿意度，對白宮而言是值得注意的警訊。

RMG研究中心(RMG Research)與那不勒斯新聞(Napolitan News)5月20日至29日間，對全國抽樣選出3000名登記選民完成調查，統計誤差在正負1.8%之內。調查結果顯示，49%受訪者對川普施政表示滿意，50%受訪者不滿意。

RMG研究中心與那不勒斯新聞在川普二度執政之後進行的聯合民調裡，唯一出現不滿意度超過滿意度的前例是在4月中旬，當時川普剛宣布對美國貿易夥伴開徵對等關稅的「解放日」(Liberation Day)，48%受訪者對川普施政表示滿意，51%受訪者不滿意。今年1月川普重返白宮時，當時這項聯合民調顯示57%受訪者對川普施政滿意，不滿意僅39%。

迪拉德大學(Dillard University)教授柯林斯(Robert Collin)上周對新聞周刊表示，隨著經濟趨於穩定、不受歡迎的關稅措施暫停，川普施政滿意度慢慢上升，但如果關稅措施生效，物價飆漲，「我們就能預期施政滿意度再次走下坡」。

柯林斯說，與過去進入第二任期的總統執政相同期間相比，川普目前民調雖然創下歷史低點，不過還沒有超出正常範圍。

民主黨民調專家麥克德莫特(Matt McDermott)先前接受新聞周刊訪問時說，民調數字反映了停滯(stagnation)，而不是動能(momentum)。他說，川普想把責任賴給經濟衰退，但伎倆未能得逞，「選民非常清楚這是誰的責任」。

川普 民調 關稅

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