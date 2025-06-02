共和黨側翼機構最新民調：川普施政不滿意度超過滿意度

調查結果顯示，49%受訪者對川普施政表示滿意，50%受訪者不滿意。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)2日報導，根據共和黨側翼機構公布最新民調 ，川普 總統施政不滿意度超過滿意度，對白宮而言是值得注意的警訊。

RMG研究中心(RMG Research)與那不勒斯新聞(Napolitan News)5月20日至29日間，對全國抽樣選出3000名登記選民完成調查，統計誤差在正負1.8%之內。調查結果顯示，49%受訪者對川普施政表示滿意，50%受訪者不滿意。

RMG研究中心與那不勒斯新聞在川普二度執政之後進行的聯合民調裡，唯一出現不滿意度超過滿意度的前例是在4月中旬，當時川普剛宣布對美國貿易夥伴開徵對等關稅 的「解放日」(Liberation Day)，48%受訪者對川普施政表示滿意，51%受訪者不滿意。今年1月川普重返白宮時，當時這項聯合民調顯示57%受訪者對川普施政滿意，不滿意僅39%。

迪拉德大學(Dillard University)教授柯林斯(Robert Collin)上周對新聞周刊表示，隨著經濟趨於穩定、不受歡迎的關稅措施暫停，川普施政滿意度慢慢上升，但如果關稅措施生效，物價飆漲，「我們就能預期施政滿意度再次走下坡」。

柯林斯說，與過去進入第二任期的總統執政相同期間相比，川普目前民調雖然創下歷史低點，不過還沒有超出正常範圍。

民主黨民調專家麥克德莫特(Matt McDermott)先前接受新聞周刊訪問時說，民調數字反映了停滯(stagnation)，而不是動能(momentum)。他說，川普想把責任賴給經濟衰退，但伎倆未能得逞，「選民非常清楚這是誰的責任」。