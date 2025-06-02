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熊恩任參院多數黨領袖後「大而美法案」是第一項重大考驗

記者顏伶如／即時報導
參院多數黨領袖熊恩（中）與其他共和黨領袖5月20日在立法者每周午餐會後接受記者採訪，談及川普總統的「大而美法案」。（歐新社檔案照）
參院多數黨領袖熊恩（中）與其他共和黨領袖5月20日在立法者每周午餐會後接受記者採訪，談及川普總統的「大而美法案」。（歐新社檔案照）

華盛頓郵報2日報導，川普總統「大而美法案」是熊恩(John Thune)出任參議院多數黨領袖之後的第一項重大考驗，上一次共和黨通過如此龐大規模的稅務法案是在2017年，身為南達科他州聯邦參議員的熊恩當時是共和黨黨鞭，參院多數黨領袖是麥康諾(Mitch McConnell)。

兩黨立場分歧，熊恩肩負讓法案過關的責任，但某些共和黨同僚已經公開批評法案，揚言反對。

「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)5月22日在眾議院表決通過，共和黨目標在參議院迅速過關，趕在7月4日之前送交川普總統簽署。法案內容包括財政部長貝森特(Scott Bessent)要求的提高舉債上限。

報導指出，熊恩面臨的棘手狀況是三名共和黨參議員可能跑票，威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)已經表示將對法案反對到底，因為法案讓赤字上限增加數兆。

幾位共和黨同僚對刪減改俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算提出疑慮，包括緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、密蘇里州參議員霍利(Josh Hawley)。柯林斯5月間說：「白卡對我們來說，非常重要。」

北卡羅來納州參議員提里斯(Thom Tillis)等共和黨參議員則說，眾院版本的「大而美法案」對於取消民主黨在2022年推出的太陽能、風電、地熱能減稅福利太過倉促。根據眾院版本條款，川普簽署「大而美法案」之後60天仍未開工的計畫，減稅福利便遭取消，提里斯等人則希望放慢腳步，改採漸進調整。

相對之下，強生等共和黨參議員則主張應該刪除更多預算。強生表示，除非預算降低到2019年的水準，否則不會支持「大而美法案」。

猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)上周也提出警告說，如果共和黨未能設法降低更多經費，「法案恐怕無法過關」。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)副主席布萊德雷(Neil Bradley)說，很難預測共和黨參議員對於眾院通過法案是否刪減更多預算。他說，總是有人覺得太熱，有人覺得太冷，關鍵在於如何找到絕大多數人都能接受的平衡點。

參議員 共和黨 眾院

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