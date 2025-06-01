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加拿大野火濃煙擴散 喬州、佛州邊境空氣品質惡化

編譯俞仲慈／即時報導
加拿大野火霧霾5月30日已擴散至美國中西部上游地區並持續向東南方移動，最遠達到喬治亞與佛羅里達邊境，導致空氣品質惡化。(路透)
加拿大野火霧霾5月30日已擴散至美國中西部上游地區並持續向東南方移動，最遠達到喬治亞與佛羅里達邊境，導致空氣品質惡化。(路透)

加拿大三省野火蔓延，有逾2萬5000人被迫撤離家園，而且野火引發的霧霾不斷向南擴散，美國中西部與大平原區空氣品質也跟著拉警報。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加拿大野火霧霾5月30日已擴散至美國中西部地區並且持續向東南方移動，最遠達到喬治亞與佛羅里達邊境，導致空氣品質惡化。

美國國家氣象局指出，處於空汙範圍內的天空汙濁，居民還可能會聞到焚燒味，意味著孕婦、新生兒、老人以及罹患呼吸道、心臟疾病患者紛紛被迫減少戶外活動。

明尼蘇達州已經發布全州範圍的空汙警報，持續至本月2日晚間，根據美國環保署(Environmental Protection Agency)公布的空氣品質指數(Air Quality Index，AQI)，該州北部空汙已達危害人體健康的程度，換言之，即使非敏感體質民眾也可能出現眼睛發癢、流鼻涕、咳嗽或呼吸急促等症狀。

還有威斯康辛州早在5月30日發布空汙預警，並預估1日晚間西北部霧霾恐蔓延全州，因此該州自然資源廳(Department of Natural Resources)表示，1日下午將再度發布警告。

至於北達科他州部分地區空氣品質已逼近AQI「非常不健康」臨界點，亦即接觸霧霾的民眾健康都可能受到波及，該州政府官員提出減少接觸霧霾的方法，包括緊閉住家窗戶、室內使用空氣濾淨器以及出門佩戴N95口罩，同時也呼籲罹患呼吸道疾病的民眾盡量避免外出。

同時南達科他州也針對部分地區發布空汙警報，有鑑於野火霧霾可傳播數百甚至數千哩遠，影響民眾健康，因此警報將持續至情況好轉。

根據加拿大「跨部門森林火災中心」(Interagency Forest Fire Centre)統計，加國目前爆發90多起野火，涵蓋亞伯達(Alberta)、薩克其萬(Saskatchewan)與曼尼托巴(Manitoba)三省，尤其後者災情最為嚴重，迫使1萬7000人緊急撤離；阿拉斯加、俄勒岡、亞利桑納等州紛紛調派人員、飛機等前往火場協助滅火。

加拿大亞伯達、薩克其萬與曼尼托巴三省野火蔓延，已有逾2萬5000人被迫撤離家園。...
加拿大亞伯達、薩克其萬與曼尼托巴三省野火蔓延，已有逾2萬5000人被迫撤離家園。(路透)

加拿大 邊境 南達科他州

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