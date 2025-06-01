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布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事

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布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事

世界新聞網王若馨／即時報導
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新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克在加州民主黨代表大會發表演說。(美聯社)
新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克在加州民主黨代表大會發表演說。(美聯社)

紐約郵報（New York Post）1日報導，新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）昨日在加州民主黨代表大會發表演說後，做出一個類似納粹敬禮的手勢，引發右派人士質疑民主黨對自家人與對馬斯克採取雙重標準。

布克在演說結束時，先將右手放在胸口，接著手臂伸直、手掌張開，舉至肩膀以上朝向觀眾，這個動作與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年1月在川普就職慶典上的手勢十分類似。

影片來源：YouTube@Oneindia News

當時馬斯克因該動作遭到自由派與多家主流媒體猛烈批評，一則在X（前推特）上廣泛流傳的貼文寫道：「如果馬斯克因這個動作就被說是納粹，那布克也是。這可是你們自己訂的標準。」

另一則諷刺貼文說：「布克做了那個動作。這根本是第三帝國再臨。我們正處於最黑暗的時代，民主已死。」

「同樣的手勢，不同的政黨。真有趣，不是嗎？」「Walk Away」運動創辦人史崔卡（Brandon Straka）寫道。

還有網友點名未報導布克事件的主流媒體，寫道：「紐約時報、CNN、華盛頓郵報、MSNBC、今日美國報、路透、Axios、ABC…這些媒體全都報導過馬斯克的手勢，卻對布克的動作集體失聲。你懂了吧？」

馬斯克在今年1月川普總統就職慶典上說：「謝謝你們讓這一切成真。我的心與你們同在。」隨後他將手放在胸前，再向群眾伸出手臂致意。

儘管該手勢因與納粹敬禮相似引發爭議，猶太社群中仍有部分人士為馬斯克辯護，反誹謗聯盟（ADL）當時在X上發文表示：「看起來馬斯克只是情緒激動下做出一個尷尬的手勢，並非納粹敬禮。不過我們理解為什麼大眾會感到敏感。」

以色列總理內唐亞胡也在X上聲援馬斯克，寫道：「馬斯克遭到了抹黑。他是以色列的好朋友。」

紐約郵報向布克辦公室請求置評，截至截稿時對方尚未回應。

值得一提的是，布克兩個月前曾在參院進行長達25小時又5分鐘的馬拉松式發言，創下參院史上最長演講紀錄。

馬斯克 納粹 民主黨

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