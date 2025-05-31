龐培歐：美若承認俄占克里米亞 將是史詩級錯誤

前國務卿龐培歐。（美聯社）

國會山莊報（The Hill）31日報導，前國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）在烏克蘭 敖德薩舉行的黑海安全論壇（Black Sea Security Forum）上表示，若美國承認克里米亞為俄羅斯 領土，「將是史詩級的錯誤」。

龐培歐說：「我理解大家的挫折感…我對於目前能做到的事並不抱持天真，但這不代表我們該說，『好吧，我們決定放棄了。』」

川普政府內部正考慮是否承認俄羅斯對烏克蘭所占領土的主權，以此作為推動停火協議的籌碼。

儘管烏克蘭國內日益出現接受現實、尋求停火的聲音，但基輔方面仍堅決反對國際社會承認俄國對占領區的主權。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，約有20%的烏克蘭國土落入俄方控制；而克里米亞半島早於2014年即遭俄國占領。

龐培歐指出，美國在2014年沒有採取足夠行動阻止俄國總統普亭的侵略，導致失去了威懾力；他也對美方未能阻止2022年戰事爆發深感遺憾。

2018年，龐培歐在川普第一任期內發表「克里米亞宣言」（Crimea Declaration），重申美國不承認俄羅斯以武力奪取克里米亞的主權主張。

如今雖然龐培歐已不再是川普核心圈成員，但他表示，自己仍在積極遊說國會的共和黨盟友，支持延續「克里米亞宣言」的立場，並稱這是「正確之舉」。

他說，川普總統的親密盟友、資深參議員葛理漢（Lindsey Graham）也與他立場一致。

歐洲廣場新聞（Euromaidan Press）報導，龐培歐在論壇的一場爐邊對談中說：「我黨內有不少人令我深感失望，他們的言論與我認為符合美國根本利益的立場背道而馳。」

龐培歐說：「但我相信他們也明白，美國終究無法對這場衝突置身事外。這不是你說句『祝好運，你們自己加油』就能走人的情況。凡是相信基本人類尊嚴、財產權與主權國家原則的人，都無法就此離場，否則這一切將持續糾纏著我們。我們會堅持到底，直到勝利。」