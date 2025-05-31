我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幸運兒中百萬元頭彩 南加大莊家賭場連3月開出3大獎

社論／國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

龐培歐：美若承認俄占克里米亞 將是史詩級錯誤

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前國務卿龐培歐。（美聯社）
前國務卿龐培歐。（美聯社）

國會山莊報（The Hill）31日報導，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在烏克蘭敖德薩舉行的黑海安全論壇（Black Sea Security Forum）上表示，若美國承認克里米亞為俄羅斯領土，「將是史詩級的錯誤」。

龐培歐說：「我理解大家的挫折感…我對於目前能做到的事並不抱持天真，但這不代表我們該說，『好吧，我們決定放棄了。』」

川普政府內部正考慮是否承認俄羅斯對烏克蘭所占領土的主權，以此作為推動停火協議的籌碼。

儘管烏克蘭國內日益出現接受現實、尋求停火的聲音，但基輔方面仍堅決反對國際社會承認俄國對占領區的主權。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，約有20%的烏克蘭國土落入俄方控制；而克里米亞半島早於2014年即遭俄國占領。

龐培歐指出，美國在2014年沒有採取足夠行動阻止俄國總統普亭的侵略，導致失去了威懾力；他也對美方未能阻止2022年戰事爆發深感遺憾。

2018年，龐培歐在川普第一任期內發表「克里米亞宣言」（Crimea Declaration），重申美國不承認俄羅斯以武力奪取克里米亞的主權主張。

如今雖然龐培歐已不再是川普核心圈成員，但他表示，自己仍在積極遊說國會的共和黨盟友，支持延續「克里米亞宣言」的立場，並稱這是「正確之舉」。

他說，川普總統的親密盟友、資深參議員葛理漢（Lindsey Graham）也與他立場一致。

歐洲廣場新聞（Euromaidan Press）報導，龐培歐在論壇的一場爐邊對談中說：「我黨內有不少人令我深感失望，他們的言論與我認為符合美國根本利益的立場背道而馳。」

龐培歐說：「但我相信他們也明白，美國終究無法對這場衝突置身事外。這不是你說句『祝好運，你們自己加油』就能走人的情況。凡是相信基本人類尊嚴、財產權與主權國家原則的人，都無法就此離場，否則這一切將持續糾纏著我們。我們會堅持到底，直到勝利。」

龐培歐 烏克蘭 俄羅斯

上一則

川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任

延伸閱讀

川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任

川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任
社論／國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

社論／國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅
路透：美國將擴大對台軍售 施壓在野黨別擋國防預算

路透：美國將擴大對台軍售 施壓在野黨別擋國防預算
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39
美國國務卿魯比歐20日出席參議院外交關係委員會聽證會作證。（路透）

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

2025-05-30 08:10
德州一對中國籍夫婦涉嫌利用「殺豬盤」詐騙手法，透過網路吸收資金投資加密貨幣，從至少120名受害者手中騙走950萬元，詐騙對象都是在美華人，案發後兩夫婦隨即逃回中國。(路透)

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

2025-05-30 13:41

超人氣

更多 >
3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡
4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點

13職業不怕AI取代、年薪逾5萬元 分析：這些工作有共通點