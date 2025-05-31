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川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任

中央社華盛頓30日綜合外電報導
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華府國家肖像館館長薩傑特(右)被解僱。(美聯社)
華府國家肖像館館長薩傑特(右)被解僱。(美聯社)

美國總統川普昨天宣布，他已經解僱位於華府的國家肖像館館長薩傑特，並稱她是「多元、平等及包容」倡議的支持者，不適合擔任這個職位。

路透報導，川普（Donald Trump）透過社群媒體貼文簡短宣布這項決定，文中未提及薩傑特（Kim Sajet）有任何具體言行，可能導致她被解僱。

薩傑特、國家肖像館（National Portrait Gallery）及其所屬的史密森尼學會（Smithsonian Institution）的代表均未立即回應置評請求。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文：「應許多人的請求和建議，我在此終止僱用薩傑特。」

他表示薩傑特缺乏中立性，且「堅定支持多元、平等和包容（DEI），這完全不適合她的職位」。他還說，將盡快提名新的國家肖像館館長。

薩傑特是國家肖像館首位女性館長，該機構是華府地標之一，收藏包含歷任總統在內的美國傑出人士肖像。根據國家肖像館網站，館內有超過2萬6000件藏品。

目前還不清楚川普是否有權解僱薩傑特。儘管史密森尼學會大部分預算是來自美國國會，該學會實際上獨立於聯邦政府。

川普 社群媒體 華府

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