衛生部MAHA報告遭專家質疑含AI自動生成內容

衛生部日前公布的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，MAHA)報告當中，含有人工智慧(AI)自動生成內容。（路透）

非營利新聞網站「美國新聞」(News of the United States，NOTUS)29日披露，衛生部日前公布的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，MAHA)報告當中，含有人工智慧 (AI )自動生成內容，例如語焉不詳的科學參考文獻以及憑空捏造的研究。

華盛頓郵報 報導，「讓美國再次健康報告」(MAHA Report)有關科學研究的522個註腳(footnotes)，至少37個重複出現。報告裡的問題還有引述出處作者有誤，引述的多項研究事實上根本不存在。

報導指出，「讓美國再次健康報告」中某些參考文獻網址附帶「oaicite」註記，明顯透露利用人工智慧收集訊息的跡象，因為「oaicite」標記的出現就代表使用了美國人工智慧公司OpenAI的技術。

報導指出，內容大量重複是使用AI聊天機器人ChatGPT經常出現的共同點，語氣不像真人，內容不精準，而且會自行捏造研究或答案，把並非事實的內容合理化。

專門研究人工智慧科技的華盛頓大學(University of Washington)榮譽教授伊茲奧尼(Oren Etzioni)說，AI技術的確可以合法使用做為研究調查，可是「讓美國再次健康報告」的草率程度令人驚訝。

他說：「坦白說，報告寫得粗製濫造，我們值得有更好的水準。」