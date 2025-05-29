哈佛畢業致詞 中國留學生：盼維護國際多元

哈佛大學甘迺迪學院中國留學生江玉蓉(音譯)29日在畢業典禮致辭時呼籲校方堅定立場，捍衛真理，挺身面對川普政府的攻擊，維持學生群體多元化與國際化。(美聯社)

常春藤盟校哈佛大學 正陷入與川普 政府苦戰，未來發展飽受威脅，但該校29日舉行的畢業典禮，包括甘迺迪學院 中國留學生 江玉蓉(Yurong “Luanna” Jiang, 音譯)在內的多位畢業生演講者同聲呼籲校方堅定立場，捍衛真理，挺身面對川普政府的攻擊，維持學生群體多元化與國際化。

哈佛大學應屆畢業生近年遭遇的挑戰不斷；他們入學時正值全球疫情逐漸消退，後來加薩戰爭爆發，校內出現學生主導的抗議活動；最近川普政府持續打壓哈佛，宣布撤銷聯邦資金、重新考慮學校免稅資格、限制國際學生招生等，讓校方決定與白宮對簿公堂，更讓人怵目驚心。

其中一位發表畢業演說的學生雷曼(Thor Reimann)向其他畢業生說：「在我們離開時，哈佛校園已與我們入學時截然不同，哈佛正處於全國高等教育鬥爭核心。我們的學校當然不完美，但今天我很自豪能與畢業生、教職員工和校長站在一起，共同堅信持續進行中的『真理工程』值得捍衛。」

致答辭學生代表斯卡利(Aidan Robert Scully)直接提及川普政策表示，「無論是強權或君主，都無法改變也無法否認這個事實—多元是我們的力量」。

哈佛大學甘迺迪學院碩士畢業生江玉蓉則在演講中，感性呼應哈佛應堅守多元化與國際化。在中國青島長大的她回憶道，她自幼相信「這世界正在變成一個地球村」，她也在哈佛找到全球社區共同體；但她擔心這種世界觀正日益受到威脅。

江玉蓉讚揚甘迺迪學院的國際多元化，該學院近60%學生來自海外。她呼籲同儕，盡管今日美國充斥「分裂、恐懼和衝突」，但大家仍應保持同理心。

她說：「那些思維方式、投票方式或祈禱方式不同的人，無論是遠隔重洋還是就坐在我們身邊，我們開始相信他們不僅是錯的，還誤以為他們很邪惡；但事情不必非得如此。」