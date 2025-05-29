WSJ：26人獲得川普赦罪或減刑

最近幾天共計26人獲得川普總統赦罪或減刑。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)28日報導，最近幾天共計26人獲得川普 總統赦罪或減刑，包括遭控稅務詐騙而於2014年認罪的前共和黨紐約州聯邦眾議員 葛林姆(Michael Grimm)、犯下謀殺等罪的幫派組織「黑幫門徒」(Gangster Disciples)創始人胡佛(Larry Hoover)、向勞工部 提交假年報的「國際操作工程師聯盟」(International Union of Operating Engineers)主席卡拉漢(James Callahan)，以及逃漏稅與詐騙銀行三千多萬元的實境節目主角塔德‧克利斯里(Todd Chrisley)夫妻。白宮並未說明川普赦罪或減刑細節。

根據司法部調查，卡拉漢收受幫聯盟做廣告的廠商各種活動門票、饋贈，累計獲利31萬5000元，但對勞工部提交造假年報。卡拉漢今年稍早向法院認罪，就在法院即將宣判刑期前夕獲得總統特赦。

實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)主角塔德‧克利斯里與妻子茱莉(Julie Chrisley)，遭控逃漏稅、詐騙銀行累計3000多萬，2022年被聯邦陪審團分別判處12年、7年有期徒刑，獲得川普特赦。

藝名「NBC年輕男孩」(NBA YoungBoy)的饒舌藝人高爾登(Kentrell Gaulden)非法持槍重罪定罪，2024年12月被判坐牢兩年。獲得川普特赦後，高爾登在Instagram發文向川普致謝。

前紐約州聯邦眾議員葛林姆在紐約經營餐館，被查出2007年至2010年間逃漏稅，認罪後被判有期徒刑8個月，如今獲得川普赦罪。

胡佛是芝加哥黑幫「黑幫門徒」創始人，1970年代犯下殺人等罪坐牢迄今。過去幾年，知名饒舌藝人肯伊威斯特(Kanye West)、德瑞克(Drake)為胡佛特赦請命，川普同意為胡佛減刑。肯伊威斯特在社群媒體X發文寫道，胡佛能夠恢復自由身，「我對川普的感激，筆墨難以形容」。

共和黨籍前任康乃狄克州州長羅蘭(John G. Rowland)遭控貪污，認罪之後在聯邦監獄服刑，如今獲得川普赦免。

巴基斯坦裔企業家祖伯瑞(Imaad Zuberi)則因從事外國政府遊說、違反選舉獻金法、逃稅、妨礙司法等，2021年被聯邦法院判處坐牢12年，現在獲得川普減刑。