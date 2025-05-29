法院擋下關稅 高盛：川普仍有其他法寶 其他國家不要歡呼

高盛分析師認為，法院裁定雖然暫時讓川普政府遭遇挫敗，但不影響多數美國貿易夥伴最終結果。 路透

高盛 （Goldman Sachs）分析師表示，美國法院嘗試阻擋總統川普 「解放日」關稅 的裁決，對川普的貿易政策只是暫時性的阻礙，川普政府仍可透過課徵其他稅收來彌補。

高盛分析師28日在報告中指出，美國國際貿易法院裁定暫停徵收今年川普宣布的全球10%基本關稅，以及對中國的20%關稅，和對加墨的25%關稅，但白宮可利用其他的關稅工具來彌補它。

高盛首席美國政治經濟學家菲力普斯說：「這項裁定代表的是川普政府關稅計畫的一項挫敗，並增加了不確定性，但可能不會對美國大多數主要貿易夥伴的最終結果帶來改變。我們現在預期川普政府將會尋求其他方式來課徵關稅。」

菲力普斯指出，川普的第一個替代方案是利用1974年的貿易法第122條。這條法律授權總統處理國際收支逆差，而且不需要任何的正式調查或程序，川普可立刻援引這條法律，課徵最高15%的關稅。問題是，122條的關稅只能執行150天。

不過，這150天的關稅可當作是用來銜接政府接下來依據貿易法301條課徵的關稅。援引301條的程序基礎作業將需要一些調查。

菲力普斯說：「這種作法會比較花時間，完成多項調查可能至少要花上數周，甚至是數月。不過依301條課徵的關稅，在程度或期限上都沒有設限。」

菲力普斯還提到另一條法律：1930年貿易法338條，允許總統對歧視美國的國家課徵最高50%進口關稅。

這條法律從未被使用過，但該法不需要總統向國會諮詢，也不需對外公開援引這條法律的根據。民主黨眾議院員今年稍早曾提案廢除該法，並表示原因是認為川普可能使用這條法律。