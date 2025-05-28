我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

買嗎？ 401(k)可買加密貨幣 川普允雇主列投資清單

不聽話就砍錢 傳川普政府盯上民主黨州10所大學

編譯高詣軒／即時報導
哈佛大學社區的成員拿標語參加挺哈佛活動。川普整肅大學疑有政治動機，傳鎖定民主黨州十大名校。(路透)
哈佛大學社區的成員拿標語參加挺哈佛活動。川普整肅大學疑有政治動機，傳鎖定民主黨州十大名校。(路透)

紐約時報27日報導，一個聲稱致力消除反猶太主義的川普政府工作小組，已挑出十所重點學校，除了首當其衝的哈佛大學，還包括紐約大學、洛杉磯加州大學等。批評者指出，這十校都位在去年大選支持民主黨的州或民主黨鐵票區華府。

川普政府以校方縱容反猶活動等理由，威脅切斷多所大學經費或禁收外籍生。川普政府已說將切斷數間大學的聯邦經費，其中哈佛大學約有90億元恐受影響。布朗大學預計被砍逾5億元，哥倫比亞大學則因補助和合約被取消，損失約4億元，該校正配合聯邦政府的要求清單，希望拿回經費。

康乃爾大學至少有10億美元成為當局刪減目標，西北大學則恐被砍近8億美元。賓州大學有1.75億美元聯邦經費被喊停，原由是該校對一名跨性別運動員2022年參與學校體育活動的處理方式。普林斯頓大學則說數十項補助被暫緩，白宮指出該校恐損失2.1億美元。

另外還有數十所學校被川普政府盯上，大多是由美國教育部的民權辦公室負責檢視。但重點還是川普政府一個工作小組挑出的十校，即哥大、喬治華盛頓大學、哈佛、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、柏克萊加大、洛杉磯加大、明尼蘇達大學和南加州大學。

紐時說，川普政府對刪減大學經費提出的原因廣泛，常指稱這幾校縱容反猶太主義，但當局選擇鎖定哪些學校、及對這些學校的部分要求，有時讓教育人士和專家困惑。例如，西北大學曾公布一份清單，列舉已採取哪些作法對抗反猶主義，這與川普政府對哥大的要求清單相當符合，但數日後西北大學仍遭當局鎖定。

川普 西北大學 加州大學

上一則

買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單

延伸閱讀

舉著防止知識外流大旗…川普「常識革命」 淪為反智清算

舉著防止知識外流大旗…川普「常識革命」 淪為反智清算
買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單

買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單
川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」

川普促哈佛招收外籍生人數「上限約15%」
不承認「關稅政策反覆」川普：這是談判的技巧

不承認「關稅政策反覆」川普：這是談判的技巧

熱門新聞

共和黨稅務法案以積極手段限縮非法移民領取白卡、紅藍卡、聯邦補助、兒童抵稅等，各種限縮措施最後主要衝擊對象將是父母沒有身分的美國公民兒童，例如難民或向申請庇護獲准的外籍人士兒女。（美聯社）

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

2025-05-27 08:28
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

2025-05-27 10:15
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
共和黨佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)提議廢除房產稅(property taxes)。歐新社

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

2025-05-26 12:39

超人氣

更多 >
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬
傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」

一時壞運不怕 四生肖找到逆襲劇本「一路開綠燈」
三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化