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買嗎？ 401(k)可買加密貨幣 川普允雇主列投資清單

買嗎？ 401(k)可購加密貨幣 川普允雇主列投資清單

編譯周芳苑／即時報導
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川普政府允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣 、非同質化代幣（NFT）、迷因幣(meme coins)等數位資產的投資選項，引起熱議。(路透)
川普政府允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣 、非同質化代幣（NFT）、迷因幣(meme coins)等數位資產的投資選項，引起熱議。(路透)

川普(Donald Trump)團隊28日撤銷前任政府告誡加密貨幣詐欺隱憂的準則，允許雇主對401(k)退休計畫提供加密貨幣 、非同質化代幣（NFT）、迷因幣(meme coins)等數位資產的投資選項。

在拜登總統任內，勞工部2022年為保護401(k)退休計畫投資人免受加密貨幣等數位資產詐欺而明訂準則，告誡雇主，向員工提供加密貨幣及相關投資產品之前要「格外謹慎」，這些投資目標有重大詐欺、盜竊和損失風險，列入退休投資選項令人擔憂。

如今在川普總統任內，勞工部全盤改變，指稱在「員工退休收入保障法」(Employee Retirement Income Security Act, ERISA)中，拜登政府所採行的格外謹慎標準並不存在。

勞工部在28日發布的公告中稱，2022年公布該法案前，勞工部對特定投資類型和策略持中立態度，對於雇主將加密貨幣包括在401(k)投資清單，勞工部不支持也不反對。

倡議組織「受託人標準研究所」(Institute for the Fiduciary Standard)主席羅斯塔德(Knut Rostad)認為，川普政府此舉是「一大錯誤」，加密貨幣不該被納入401(k)計畫；撤銷拜登政府準則等於取消黃色警示燈，大開綠燈。

川普近來推出$TRUMP meme幣，淨資產隨之增加數十億元，引發民主黨參議員呼籲進行操守調查；川普則誓言要將美國打造為「世界加密貨幣之都」。

註冊理財規劃師兼退休計畫投資顧問菲力普．趙(Philip Chao) 說，勞工部最新動作會讓雇主認為可隨意將數位資產選項納入401(k) 帳戶，無需承擔後果；「員工退休收入保障法」賦予雇主和監督其 401(k) 投資的公司主管受託責任，雇主須將 401(k) 投資者的最大利益放在第一位，假如加密貨幣投資失敗，雇主可能面臨被401(k)計畫投資人控告的風險。

金融改革倡議組織 Better Markets 法律總監兼證券專家霍爾(Stephen Hall) 認為，拜登時代的準則很可能在 2022 年底加密貨幣價格暴跌時，讓數百萬投資者免受慘重損失。

貨幣 401(k) 勞工部

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