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能源問題與川普相左 馬斯克:效率部成華府代罪羔羊

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

記者顏伶如／即時報導
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

Axios新聞網站28日報導，消息人士透露，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)上周開會時，要求移民幹員必須達到每天逮捕3000人的目標。

報導指出，米勒與諾姆開出的新目標，是川普二度執政上台初期每日被捕人數的三倍，由此可見主管移民政策的政府首長全力全開，積極落實大規模遣返計畫。

然而，移民機關面臨壓力增加，因為川普總統上台四個月以來，美墨邊境非法入境人數已經驟減。如今移民幹員必須在並不是邊境地帶的全國各地社區擴大逮捕行動。

消息人士說，長期以來擔任川普移民政策顧問的米勒，21日在移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)華府總部開會時，強烈斥責主管官員。米勒要求移民和海關執法局各地分局主任以及負責逮捕行動的特別幹員，都要盡可能提高遣返人數。米勒說，前總統拜登任內有一波波非法移民進入美國。

報導指出，諾姆在會中也要求提高逮捕人數，並要ICE高層主管提供反饋意見。在國土安全部擔任高級助理的前任川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)也在會中發言。

消息人士指出，米勒在會中講話口氣與命令，讓與會人員在會議結束後紛紛覺得如果逮捕人數未能達標，自己飯碗恐將不保。消息人士表示，米勒先前也曾為了增加逮捕人數與遣返人數而對國土安全部資深官員咆哮。

根據聯邦政府5月初最新統計，移民和海關執法局總共拘留將近4萬9000人，遠遠超過國會撥款經費足以收容的拘留人數上限。

報導指出，雖然川普政府以出現爭議的手段出動遣返專機將無證客載到其他國家，遣返人數其實跟前總統拜登最後一年任期差不多。

雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)分析指出，由於企圖偷渡入境的人數變少，如今邊境地區遣返人數降低，但移民和海關執法局在國內各地逮捕並遣返的移民人數則增加。

非法移民 遣返 川普

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