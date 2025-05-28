WSJ：北韓利用不知情的美國百姓 做為遠距工作滲透管道

聯邦調查局去年公布通緝令，指這些北韓國民使用虛假身分在美國公司獲得遠距工作。(美聯社)

從TikTok 帳戶分享影片看來，50歲婦人克莉絲汀娜‧查普曼(Christina Chapman)就是忙著兼差賺錢的美國普通百姓。曾是餐廳服務員、做過按摩師的她，向10多萬名追蹤粉絲敘述從事電腦行業在家上班，還說開始寫作準備出書。不過，根據聯邦檢察官調查，查普曼住家實際上是一座「筆電農場」(laptop farm)，讓北韓 人員透過放在查普曼家裡的電腦，獲得300多家美國公司的遠距上班工作，非法取得大約1710萬元薪資收入。

華爾街日報(WSJ)27日報導，查普曼在2023年6月發布的TikTok短片裡說，當天忙到沒時間動手做早餐，「客戶們都抓狂了」。視頻裡可以看到查普曼背後置物架上放著至少10台打開的筆記型電腦，也能聽到筆電風扇響聲。

查普曼是落入北韓圈套而成為「筆電農場」的數十名美國民眾之一，通常家裡因此放置數十台筆電，以為是讓美國國內遠距上班合法勞工連線使用，卻不知道所謂的美國勞工實際上是北韓人員冒充竊取而來的美國人身分。

2020年3月，來自職場社交平台領英(LinkedIn)的一則訊息，是查普曼落入陷阱的開始。

根據法院紀錄，簡訊內容指出，希望她能成為某家公司的「美國代表」，公司業務是為海外地區資訊科技(IT)人才尋找就業機會。報導指出，並無證據顯示查普曼知道自己變成幫北韓效力。

法院紀錄指出，原本住在明尼亞波利斯(Minneapolis)北邊拖車住屋的查普曼，2020年10月起幫北韓工作，由於參與業務越來越多、收入增加，2023年1月搬到亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)有四個房間與庭院的房子。

調查人員發現，查普曼總共寄出49件筆電、平板電腦及電腦到海外，其中許多包裹是寄到靠近北韓邊境的中國城市丹東。查普曼有時候也幫北韓人員代收支票，把支票存入她的銀行帳戶，然後把錢轉到其他戶頭，賺取某些佣金。

2023年10月27日，查普曼住家遭到聯邦調查局(FBI)搜索，調查人員起出90多台電腦。2024年8月，她住進鳳凰城遊民 收容所。辯護律師說，查普曼後來一直住在遊民收容所。

查普曼累計非法收入約17萬7000元，遭到電匯詐騙、身分竊盜、洗錢等聯邦罪名起訴，今年2月向法院認罪。根據認罪協議，她將面臨9年多有期徒刑，法院將於7月16日宣判刑期。