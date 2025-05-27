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民主黨轉型敗選受創 歐巴馬團隊光環不再

記者顏伶如／即時報導
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前總統歐巴馬檔案照。（美聯社）
前總統歐巴馬檔案照。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)27日分析，前總統歐巴馬(Barack Obama)的白宮團隊與選舉班底，多年以來對於民主黨政策走向掌握主導力，但2024年大選民主黨遭逢大敗之後，某些黨內人士尋求改變，歐巴馬團隊昔日光環已經消失。

報導指出，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)去年敲定將代表民主黨問鼎白宮之後，聯繫曾為歐巴馬2012年連任選舉操盤成功的競選總幹事梅西納(Jim Messina)，希望梅西納掌理競選團隊。不過，梅西納徵詢民主黨金主摩根(John Morgan)意見時，卻被摩根警告說，若同意賀錦麗邀請將等於「政治自殺」(political suicide)，因為一旦賀錦麗落選，競選團隊的行情將跟著走低。

摩根受訪時說，後來為賀錦麗總統選舉操盤的資深顧問普洛夫(David Plouffe)，雖然2008年為歐巴馬勝選立下大功，但賀錦麗2024年落敗之後，普洛夫卻成為遭到檢討的重點對象。摩根說，原本是黃金男孩(golden boy)的普洛夫光環盡失，變成「挫敗的老男孩」(old broken-down boy)。

報導指出，過去在民主黨擁有崇高地位的歐巴馬團隊選舉策略專家及選舉顧問，如今一個個遭到黨內人士公開批判，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)官員上個月在記者會上批評歐巴馬兩任執政期間都沒為各州黨部投入更多資源，導致地方動員能力退步，影響迄今仍在。

以往被喻為歐巴馬選民的族群，也就是政治參與度偏低、年輕、少數族裔為主的支持者，如今早就解散。報導指出，2024年大選時，以往支持歐巴馬的族群，明顯轉為支持川普總統。

近20年來，民主黨決策幾乎由歐巴馬主導，但清空之後今後將全新出發。歐巴馬當年挑選拜登當競選副手，答應讓拜登接棒參加2020年大選，但拜登2024年突然退選也是歐巴馬的決定。歐巴馬挑選喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)出任國務卿，並讓她代表民主黨在2016年迎戰川普。

報導指出，2024年過後，越來越多民主黨人希望能有改變。內布拉斯加州民主黨團黨部主席、民主黨全國委員會副主席珍‧克里柏(Jane Kleeb)指出，民主黨應該回歸基本，把重點放在傾聽地方聲音。

民主黨 歐巴馬 賀錦麗

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