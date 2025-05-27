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「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

記者顏伶如／即時報導
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64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）
64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留。（美聯社）

64歲菲律賓裔婦人露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)是持有綠卡的合法移民，已在美國生活50年，是華盛頓大學(University of Washington)實驗室技師，今年2月底返鄉探親之後，入境西雅圖時卻遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留，預計7月出席移民法院聽證，家屬呼籲政府放人，也呼籲其他綠卡持有人最好趕快完成入籍。

狄克森外甥女拉妮‧馬德瑞亞加(Lani Madriaga)3月底接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，狄克森是把整個家族聯結在一起的黏著劑，「我們有任何事情都是找她，她一直都是大家的依靠」。

狄克森目前被拘留在華盛頓州塔科瑪(Tacoma)的西北移民處理中心(Northwest ICE Processing Center，NWIPC)。馬德瑞亞加說，狄克森在拘留中心等待聽證期間，跟其他遭拘留的移民相處良好，幫忙翻譯，協助移民與律師溝通。

狄克森委任律師奧索里歐(Benjamin Osorio)表示，狄克森在西雅圖機場入關時，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)人員可能看到她20多年前的盜用銀行帳款定罪紀錄。

法院紀錄顯示，狄克森遭控擔任華盛頓互惠銀行(Washington Mutual Bank)金庫出納員兼營運督導期間，私自從金庫盜用帳款累計6460元，2000年向法院認罪。法官對狄克森處以罰款、勒令住進中途之家(halfway house)30天。狄克森已繳清罰款。

奧索里歐指出，如果狄克森沒有出國旅行，可能不會惹禍上身。他說，狄克森出境之前可能不明白風險何在，否則可能在旅遊之前就完成歸化入籍。

奧索里歐表示，狄克森雖然早就有資格申請美國公民，但她承諾父親會保留菲律賓籍，以便在菲律賓持有房地產跟土地。

馬德瑞亞加表示，狄克森不曾跟親人透露定罪事實，這是狄克森「最黑暗的秘密」(darkest secret)。馬德瑞亞加說，狄克森14歲就移民來美，搬到華州是因為可以就近照顧家人，幫忙看孩子並且分攤房租。

馬德瑞亞加說，狄克森在華盛頓大學醫學院實驗室工作認真，就連剛下飛機當天都願意排夜班，服務即將屆滿十周年，有資格領取退休俸，卻遭到拘留。家屬擔心狄克森因為遭到長期拘留，恐怕不只丟掉工作，還失去退休俸。

馬德瑞亞加表示：「希望其他移民要以狄克森案例做為借鏡，不要步入後塵，我姨媽以為受到保護，事實上並沒有，所以最好趕快把公民辦下來。」

移民 綠卡 退休

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