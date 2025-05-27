關稅戰恐致美旅遊業「川普衰退」遊客赴美意願明顯下滑

受美國總統川普貿易關稅衝擊最嚴重的國家中，度假旅客正逐漸將美國從他們的出國旅遊名單中剔除。（美聯社）

《衛報》27日報導，線上旅遊預訂數據顯示，受美國總統川普 貿易關稅 衝擊最嚴重的國家中，度假旅客正逐漸將美國從他們的出國旅遊名單中剔除。

飯店搜尋網站Trivago的數據顯示，來自日本、加拿大 和墨西哥的遊客前往美國的預訂量出現了兩位數百分比的下滑。

川普2月1日宣布徵收25%的關稅時，加拿大與墨西哥成為首批被列入關稅名單的國家。此外，川普多次聲稱，作為美國北方鄰國的加拿大若被併吞為美國第51州，他們會過得更好，引發加拿大民眾強烈不滿。

德國作為歐盟最大的經濟體，而川普曾多次威脅要對歐盟提高關稅，最近一次是在25日，川普表示已「暫緩」原定6月實施的50%關稅。根據Trivago的調查結果，德國旅客需求也「大幅下降」，前往美國的飯店預訂量出現個位數百分比的下滑。

調查同時顯示，鑒於對經濟不確定性的擔憂，英國和美國的旅客越來越傾向選擇國內旅遊。

在全球國家中，英國迄今受到的美國關稅影響最輕，並在4月與美國達成一項「突破性」的貿易協議；前往美國旅遊的英國度假者人數未見顯著變化。

不過，最近預訂數據顯示，英國7月至9月這一重要時段中，國內旅遊需求同比增長了25%。倫敦是英國遊客的首選目的地，其次是愛丁堡，需求增長近30%，然後是約克、布萊克浦（Blackpool）和曼徹斯特。

此外，由於川普的關稅戰對全球經濟造成動盪，規模達2.6兆美元的美國旅遊業相關企業正日益擔憂出現所謂的「川普衰退」（Trump slump）可能來臨。

美國國家旅遊辦公室（NTTO）4月發布的初步數據顯示，3月來自海外的赴美遊客數量較去年同期下降了11.6%。透過Expedia旗下Trivago進行的預訂也反映，美國人在旅行上的花費減少，同時對較便宜和低星級飯店的需求有所增加。

Trivago執行長托馬斯（Johannes Thomas）表示：「在不確定的時期，人們會選擇待得更靠近家」。