華府擋不住技術外洩 自駕卡車公司商業機密傳北京

TuSimple員工在亞利桑納州10號州際公路上試駕能自主駕駛的半拖掛卡車。（路透檔案照）

華爾街日報(WSJ)27日獨家報導，自動駕駛卡車初創公司圖森未來(TuSimple)把尖端商業機密轉給北京，凸顯華府擋不住重大技術外流。

報導指出，圖森未來向美國政府保證會保護智慧財產權，一周之後卻把技術分享給一家中國國營企業。事件發生一年半之後，圖森未來自願關閉美國業務，拍賣旗下卡車，股票從那斯達克(Nasdaq)下市。根據法律文件，公司高層把圖森未來向美國投資人募得的數百萬資金，轉入圖森未來在中國的帳戶，並在中國成立新事業。

圖森未來的技術轉移案例，讓美國重新調整對於與中國有關企業的監控措施。

總部位於加州 聖地牙哥的圖森未來是由兩名中國企業家侯曉迪(Xiaodi Hou)、陳默(Mo Chen)創立，創業資金來自中國企業大亨、新浪集團(Sina)董事長曹國偉(Charles Chao)。圖森未來的自駕 卡車在亞利桑納州行駛80哩，車上沒有真人，寫下自動駕駛卡車紀錄。不過，圖森未來把自駕卡車的大批資料傳給中國合作夥伴。

今年2月，川普 總統下令政府部門停止使用某種協議來監控高風險企業行為。消息人士說，川普出手的原因是某些川普幕僚對於圖森未來把大量智慧財產轉向中國極為不滿。

某些官員表示，美國誤信中國企業保護智慧財產權的承諾，以後美方將加大力道，直接擋下中國支持的商業交易。

消息人士說，圖森未來案例讓商務部在今年頒布新規，禁止銷售與中國有關的網路連線車輛及零件，接下來還將針對包括重型卡車在內商業用車的頒布類似禁令。

2022年2月，圖森未來跟美國政府簽訂國家安全保護協議，同意建立防火牆、接受美國政府管制，把事業及科技跟位於中國的員工與合作夥伴隔開，避免智慧財產流入中國。

「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)調查結果，雖然認定圖森未來的技術分享並未觸犯國家安全保護協議，但還是以違反其他規定為由對圖森未來開罰。圖森未來以600萬和解，並未承認犯錯。