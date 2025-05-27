我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

紐約小頸國殤日大遊行 華社不缺席 讓年輕一代了解軍人的奉獻

華府擋不住技術外洩 自駕卡車公司商業機密傳北京

記者顏伶如／即時報導
TuSimple員工在亞利桑納州10號州際公路上試駕能自主駕駛的半拖掛卡車。（路透檔案照）
TuSimple員工在亞利桑納州10號州際公路上試駕能自主駕駛的半拖掛卡車。（路透檔案照）

華爾街日報(WSJ)27日獨家報導，自動駕駛卡車初創公司圖森未來(TuSimple)把尖端商業機密轉給北京，凸顯華府擋不住重大技術外流。

報導指出，圖森未來向美國政府保證會保護智慧財產權，一周之後卻把技術分享給一家中國國營企業。事件發生一年半之後，圖森未來自願關閉美國業務，拍賣旗下卡車，股票從那斯達克(Nasdaq)下市。根據法律文件，公司高層把圖森未來向美國投資人募得的數百萬資金，轉入圖森未來在中國的帳戶，並在中國成立新事業。

圖森未來的技術轉移案例，讓美國重新調整對於與中國有關企業的監控措施。

總部位於加州聖地牙哥的圖森未來是由兩名中國企業家侯曉迪(Xiaodi Hou)、陳默(Mo Chen)創立，創業資金來自中國企業大亨、新浪集團(Sina)董事長曹國偉(Charles Chao)。圖森未來的自駕卡車在亞利桑納州行駛80哩，車上沒有真人，寫下自動駕駛卡車紀錄。不過，圖森未來把自駕卡車的大批資料傳給中國合作夥伴。

今年2月，川普總統下令政府部門停止使用某種協議來監控高風險企業行為。消息人士說，川普出手的原因是某些川普幕僚對於圖森未來把大量智慧財產轉向中國極為不滿。

某些官員表示，美國誤信中國企業保護智慧財產權的承諾，以後美方將加大力道，直接擋下中國支持的商業交易。

消息人士說，圖森未來案例讓商務部在今年頒布新規，禁止銷售與中國有關的網路連線車輛及零件，接下來還將針對包括重型卡車在內商業用車的頒布類似禁令。

2022年2月，圖森未來跟美國政府簽訂國家安全保護協議，同意建立防火牆、接受美國政府管制，把事業及科技跟位於中國的員工與合作夥伴隔開，避免智慧財產流入中國。

「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)調查結果，雖然認定圖森未來的技術分享並未觸犯國家安全保護協議，但還是以違反其他規定為由對圖森未來開罰。圖森未來以600萬和解，並未承認犯錯。

川普 自駕 加州

上一則

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

延伸閱讀

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
國殤日赴阿靈頓公墓成傳統 歷任美國總統唯獨布希例外

國殤日赴阿靈頓公墓成傳統 歷任美國總統唯獨布希例外
國殤日赴阿靈頓公墓致敬 川普：要修復美國

國殤日赴阿靈頓公墓致敬 川普：要修復美國
關稅戰衝擊 台4月製造、服務、營建業指數全跌

關稅戰衝擊 台4月製造、服務、營建業指數全跌

熱門新聞

朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
聯合航空飛機示意圖。非當事客機。(路透)

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

2025-05-24 23:40
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25

超人氣

更多 >
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳

怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳
川普自曝關稅戰2大目標產業 稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

川普自曝關稅戰2大目標產業 稱美國要做「大東西」不是襪子衣服