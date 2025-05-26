違法托嬰中心疑害死3月嬰 加州母女被捕

加州 蒙特利郡(Monterey County)警長辦公室25日表示，加州一對母女違法經營托嬰中心，疑造成一名3個月大的嬰兒身亡，65歲的瑪麗亞‧馬奎斯(Maria Marquez)和她35歲的女兒霍艾納‧馬奎斯(Johanna Marquez)被控過失殺人、危害兒童等罪名。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，警方23日獲報前往薩利納斯市(Salinas)附近的皇家橡樹(Royal Oaks)社區，發現一名嬰兒沒有呼吸心跳。

第一線救援人員在現場為嬰兒急救，隨後將這名未公布性別的嬰兒送醫，遺憾不久後便宣告不治。

警長辦公室發布新聞稿表示，這對母女照顧30名年齡各異的嬰幼兒，警探「已蒐集到充足證據，依過失殺人罪名，逮捕兩名非法經營托嬰中心的負責人」。

這對母女26日被關押在蒙特利郡監獄，除了過失殺人罪名之外，兩人另面臨危害兒童罪和無照經營幼兒日托機構的指控。

這對母女的保釋金為每人5萬元，尚不清楚她們是否聘請律師。

加州社會服務廳(California Department of Social Services)的社區照顧證照局(Community Care Licensing Division)負責規範日托中心能招收的嬰幼兒人數，並要求幼保人員具備心肺復甦術(CPR)等急救證照，同時接受兒童發展課程培訓。

加州社會服務數據顯示，加州有執照的托嬰中心兒童死亡事件極少，2017年到2023年間僅通報三件。

薩利納斯市警長羅薩斯(Andres Rosas)表示：「在育兒中心的職員必須接受特定培訓和州府單位檢核，這樣家長才能放心將孩子托給安全的單位照顧。」