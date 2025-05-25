前歐巴馬幕僚認：避談拜登健康問題 因「我只想他X的贏」

前歐巴馬白宮助理羅維特。（美聯社）

前歐巴馬白宮 助理、《Pod Save America》政治Podcast共同主持人羅維特（Jon Lovett），23日在史都華（Jon Stewart）的《The Weekly Show》中坦承，2024年總統大選期間，他刻意壓抑對拜登 身體狀況惡化的憂慮，因為「我只想他X的贏」。

羅維特表示，自己曾一度想公開討論拜登健康下滑是一項重大政治風險，並覺得這是拜登可以克服的挑戰；但最終選擇噤聲，是因為不願對選情造成不利影響。

羅維特說：「我記得當時心想，這是個嚴重的問題，但我不願公開說：『拜登應該退選，他太老了，無法勝任總統。』」

他說：「一方面，我不了解幕後真正的狀況；另一方面，若拜登就是候選人，那我只希望他X的贏。」

羅維特說，他擔心一旦表達疑慮，相關言論會被政治對手斷章取義，反過來成為攻擊拜登的工具。「我們說的每句話都有可能被右派利用，用來加強他們對拜登的批評。任何來自左派的質疑，最後可能都變成右翼的武器。」

他指出，雖然應該誠實面對拜登年齡所帶來的風險，但如果他是民主黨的候選人，就應全力支持其連任。

近期由CNN主播塔珀（Jake Tapper）與Axios記者湯普森（Alex Thompson）合著的新書《原罪》（Original Sin）也揭露類似內容，指出拜登健康狀況引發幕僚擔憂，且白宮可能有意淡化問題。

書中提及，2024年4月26日，羅維特與podcast共同主持人法弗洛（Jon Favreau）與菲佛（Dan Pfeiffer）—兩人亦曾擔任歐巴馬幕僚—共同赴白宮與拜登會晤。根據描述，三人會後感到「極度震驚」，認為拜登談話混亂、語無倫次，令人不安。

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